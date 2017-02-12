الرئيس عون: من لا يسهّل عمليّة صياغة قانون إنتخابي جديد يوصل البلاد إلى الفراغ

شدد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على إن “لبنان يدافع عن عودة اللاجئين والاعتراف بالوطن الفلسطيني ومواجهة دعاوى التوطين”، مشيرا إلى أن “عارا تاريخيا” سوف يلحق بالعرب لو نجحت إسرائيل فى إلغاء الهوية والأرض الفلسطينية وتفريغ الأماكن المقدسة من المسلمين والمسيحيين. ولفت عون في حديث الى صحيفة “الاهرام” المصرية، الى إن التفاهم مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يسبق اللقاء بسبب خلفيتهما المشتركة في إشارة إلى تاريخهما فى المؤسسة العسكرية في البلدين.

وتحدث عن أجواء الزيارة التي تبدأ غدا، فقال إنه مهتم بتلبية دعوة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب لزيارة الأزهر الشريف، إيمانا منه بما تعلمه فى الصغر من احترام لحرية العقيدة وحرية المعتقد، واحترام الحق في الاختلاف.

عون رأى ان الاختلاف في الآراء والمواقف السياسية بين اللبنانيين أمرا طبيعيا، ويقول إن منهجه في الحكم هو “عدم إلغاء أحد للآخر، وأن الخلاف هو الاستثناء والتفاهم هو الباقي”.

وعن الازمة السورية، اشار عون الى إنه ينتظر “صوتا صارخا” ينطلق من الجامعة العربية يدعو الجميع إلى الهداية ويرى أن القمة العربية المقبلة يجب أن تتحرك في اتجاه إحياء الجامعة “المشلولة” وتقليص دور الغرباء عن المنطقة في التعامل مع أزماتها.

وعن وجوده في الحكم لمدة 100 يوم، لفت الى “إن هناك صعوبات غير موجودة في بلد آخر بسبب إرث يصعب تغييره يحتاج من وجهة نظره إلى تصحيح”، ويقول: “أنا من الإصلاحيين” الذين يريدون تصحيح طريقة الحكم وطريقة التعامل مع القضايا العامة من خلال تطبيق الدستور والقوانين والعادات التي تسمح بتجاوز الدستور والقوانين لابد أن تتوقف.

وأكد عون أن الحوار قائم حول قانون الإنتخاب الذي نريده عادلاً يسمح بتمثيل الجميع و سنصل إلى نتيجة، معتبراً إن من لا يسهّل عمليّة صياغة قانون إنتخابي جديد هو الذي يوصل البلاد إلى الفراغ. وفي مقابلة مع محطة CBC المصرية ، قال عون إن اللبنانيين يتعاونون ضمن الميثاق اللبناني وحياتنا الوطنية تقوم على مواثيق ثابتة.