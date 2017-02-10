الرئيس عون: ما نطرحه في شأن قانون الإنتخاب لا يخرج عن الطائف

اكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ان ما من احد يريد الغاء احد، وغايتنا ليست في هذا الاتجاه والمسألة ليست قائمة على العددية وقال ما نعمل له في ما خص قانون الانتخابات النيابية هو تمكين الاقليات بان تتمثل.واشار الرئيس عون الى انه اذا ما فقدنا احدا من مكوناتنا الاجتماعية والسياسية الموجودة حاليا، فاننا نلغي الصفة اللبنانية لوجودنا.

كلام الرئيس عون جاء خلال استقباله وفدا من الحزب الديمقراطي اللبناني برئاسة وزير شؤون المهجرين الامير طلال ارسلان الذي عرض لموقف الحزب من قانون الانتخابات الذي يقوم على اساس النسبية العادلة. وعرض الوزير ارسلان مطولاً الاسباب التي تدفع حزبه، ومن يمثل داخل الطائفة الدرزية، الى اتخاذ هذا الموقف.

ارسلان اكد ان القانون النسبي يحقق عدالة وصحة التمثيل والحوار يكون على شكل الدوائر كما انه يؤمن للدروز ثمانية نواب من دون تحالفات .

الرئيس عون استقبل وفدا من الأمانة العامة لتيار المستقبل برئاسة الأمين العام احمد الحريري على راس وفد ,وتطرق البحث الى الأوضاع العامة في البلاد.ووجه الوفد دعوة لرئيس الجمهورية للمشاركة في الإحتفال بالذكرى الثانية عشرة لإستشهاد الرئيس رفيق الحريري الذي سيقام في البيال.