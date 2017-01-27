الرئيس عون: دعوتي إلى وضع قانون للانتخابات يحقق عدالة التمثيل التزام مني بخطاب القسم

قال الرئيس ميشال عون أمام زواره اليوم: “دعوتي إلى وضع قانون للانتخابات يحقق عدالة التمثيل التزام مني بخطاب القسم”. واضاف عون ان “النسبية في القانون تسمح بتمثيل الأكثريات والأقليات في كل الطوائف ولا تهمش أو تقصي أحدا”.
ولفت عون الى انه طرح سابقا “قانون اللقاء الارثوذكسي لأنه يؤمن عدالة التمثيل مئة بالمئة”.
وقال: “إذا كان لدى أحد صيغة لقانون يحقق العدالة أكثر فليطرحها للنقاش الوطني”.
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