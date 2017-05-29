الرئيس عون: الاتصالات متقدمة لكي يبصر قانون الانتخاب النور قبل 20 حزيران

أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أمام زواره، أن “الاتصالات متقدمة لكي يبصر قانون الانتخاب النور قبل 20 حزيران المقبل تاريخ انتهاء ولاية المجلس النيابي.

وشدد الرئيس عون على “أهمية خيارات الشعب، لأن الحاكم لا يريد تصفيقا من الشعب انما يريد عملا وتضامنا لتغيير الاوضاع واصلاحها”.