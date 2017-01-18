الجولة الاولى من الجلسات التشريعية: اقرار 19 مشروع قانون ورد مشروعين

اقر مجلس النواب في اولى جلساته التشريعية اليوم، 19 قانونا، ورد الى الحكومة مشروعين الاول يتعلق بتعديل المادة 9 من القانون رقم /173/ والمعدلة بالقوانين رقم 326 تاريخ 28/6/2001 ورقم 392 تاريخ 1/2/2002 والقانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 المتعلقة بضريبة الدخل والمشروع المتعلق باعفاء الابنية المشغولة من قبل الدولة من الرسوم البلدية بطلب من وزير المالية لارتباطهما ببعضهما البعض.

كما احال المجلس الى اللجان المشتركة المشروع المتعلق بتعديل المادة 29 من المرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته المتعلق بالتنظيم الاداري وشروط تعيين القائمقام، وترك الى جلسة الغد المشروع المتعلق بتنظيم مهنة النفساني في لبنان. ومعظم القوانين التي اقرها المجلس تتعلق باتفاقيات واقتراحات دولية بين لبنان والخارج، وتحفظ المجلس على عبارة دولة اسرائيل من الاتفاقية الاقليمية الاورومتوسطية في اطار اتفاقية الشراكة الاورومتوسطية فحذف دولة اسرائيل بناء على طلب من الرئيس بري.

وتناول عدد من النواب، في اطار الاوراق الواردة، مطالب مناطقهم وتركز النقاش على موضوع النفايات. كما كان لقانون الانتخابات النيابية حيز كبير من كلمات النواب.

انطلاق الجلسة

وكانت الجلسة التشريعية الاولى انطلقت، عند الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم في مجلس النواب، برئاسة رئيس المجلس نبيه بري وفي حضور رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري والوزراء والنواب.

استهلت الجلسة بالوقوف دقيقة صمت حدادا على روح النائب بدر ونوس. ثم تليت اسماء النواب المتغيبين بعذر وهم: قاسم عبد العزيز ، سامر سعادة ودوري شمعون.

ثم تلي مرسوم فتح الدورة الاستثنائية وبرنامج اعماله. بعدها، عمد المجلس على ملء المركز الشاغر في لجنة الاشغال العامة والنقل بدلا من النائب بدر ونوس فحل النائب خالد زهرمان في عضوية اللجنة. كما حل مكان ونوس النائب امين وهبي في لجنة الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة.

وصحح خطأ مادي في بعض المشاريع المتعلقة بحوض الليطاني لجهة التنسيب وتوزيع الاعتمادات.

زهرا

وتحدث بالنظام، وفي اطار الاوراق الواردة، النائب انطوان زهرا الذي قال: “نطالب بالفرز من المصدر لكي نحل مشكلة النفايات”. واضاف: “هناك بلبلة كبيرة تحصل للتفتيش عن قانون الانتخابات، نطلب من دولتك اعادة الالتزام بانجاز هذا القانون”.

ولفت زهرا الى بعض الخدمات المتعلقة بقضاء البترون، مشيرا الى معمل هو مصدر رزق لـ 600 عائلة ويتعلق بالكيميائيات، ويهدد بصرف العمال”.

رحمة

وشدد النائب اميل رحمة انه “علينا الوصول الى قانون نموذجي جديد يرضي جميع المكونات اللبنانية”.

هاشم

وتناول النائب قاسم هاشم موضوع التعويضات عن اضرار العدوان الاسرائيلي في تموز 2006 التي لم تصل الى اصحابها. كما تناول موضوع تمويل الاملاك المشغولة من قبل قوات الطوارىء الدولية العالق ولم نصل الى اتمامه، علما ان الحكومات المتعاقبة تعهدت بتأمين هذه الاموال لاصحابها وهذا حق لا يموت”.

قباني

وقال النائب محمد قباني: “البلد فلتان وما حدا سألان”. في موضوع الفساد تعف الروائح في معظم الصفقات”.

واكد “عدم احترام القوانين”، وقال: “تبين لنا ان هناك عشرات القوانين التي لا تنفذ، سنتان مرتا دون حل لمشكلة النفايات، ولجنة الاشغال تحذر منذ ستة اشهر من مصب نهر الغدير ومن موضوع الكوستابرافا. الان نحن في عهد جديد، نأمل من العهد اثبات ذلك بالتشدد وبتطبيق القوانين”.

الجميل

اما رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل فقال: “ان العقد الاستثنائي لمجلس النواب فتح على اساس ان يكون قانون الانتخاب أول بند على جدول الأعمال”.

وتوجه الى الرئيس بري بالقول: “اسأل رئاسة المجلس، ما الذي تنوي ان تفعله في خصوص هذا الموضوع؟. ففي خلال شهر سيدعو وزير الداخلية الهيئات الناخبة، فماذا ينوي المجلس النيابي ان يفعل من الآن وحتى انقضاء الشهر المتبقي ليتم اقرار قانون انتخاب جديد”.

واضاف: “سمعنا الكثير من الكلام عن ان غياب الاتفاق على قانون جديد هو ما يحول دون وضعه على جدول الأعمال”، معتبرا ان “هذا السبب لا يبرر الا يوضع قانون الانتخاب على جدول الأعمال اذ ان الواجب المنصوص عليه في الدستور يقول ان الآلية الواجب اعتمادها في غياب اي اتفاق او اجماع حول قانون معين ولا سيما قانون الانتخاب فمن الاجدى ان يطرح على التصويت والا نكون نخالف الدستور”.

وعندما سأله الرئيس بري ما اذا كان يتوجه بالحديث اليه ام الى رئيس الحكومة رد: “اتوجه اليكما معا، فمن واجبنا مساءلة الحكومة اذا لم تتقدم بمشروع قانون للانتخابات الى المجلس النيابي ولكننا اليوم في جلسة تشريعية استثنائية فتحت على اساس ان البند الأول على جدول اعمالها هو قانون الانتخابات ولأن مسؤولية مجلس النواب اقرار قانون انتخاب جديد، اتوجه اليك دولة الرئيس لأطرح السؤال نفسه وهو: ما الخطوة التي تنوي القيام بها لنحظى بقانون انتخاب جديد قبل انقضاء مهلة الشهر المتبقية على دعوة الهيئات الناخبة؟”.

حرب

وأيد النائب بطرس حرب مطلب النائب الجميل بـ “طرح القوانين ال17 الموجودة على التصويت في حال عجزت الحكومة الحالية عن وضع قانون انتخاب جديد وتقديمه الى مجلس النواب، وفي حال لم يتم الموافقة على مشروع القانون المقدم من حكومة الرئيس ميقاتي”.

عراجي

وتحدث النائب عاصم عراجي عن طريق ضهر البيدر التي “تقفل 4 الى 5 أيام بسبب الثلج والجليد وتكاثر الحوادث”، لافتا الى أن “هناك اكثر من 700 الف لبناني تحاصرهم الثلوج بسبب اقفال الطريق”، مطالبا ب”استخدام آلات متطورة لفتحه”.

السنيورة

بدوره، قال الرئيس فؤاد السنيورة: “علينا التبصر في خطورة الظروف التي نمر بها وتقتضي تحديد الاولويات، أكان بالنسبة للمجلس او بالنسبة للحكومة”.

أضاف: “على مدى سنوات طويلة كان هناك اعباء على الحكومة من تراكم الديون لا سيما وإنه خلال السنوات الست الماضية لم يحقق لبنان اي نمو اقتصادي مما ادى الى عدم تلبية حاجات التوظيف. علينا ان نستطلع التداعيات التي نتأثر بها نتيجة ما يحصل في المنطقة والعالم، فنحن لم نعد اولوية اقتصادية بالنسبة للكثير من دول العالم وهذا يستدعي فهما حقيقيا وألا نستمر بهذا الاداء. وأتمنى على الجميع ان يمارس الانضباط”.

شهيب

وتناول النائب اكرم شهيب موضوع النفايات في كل المناطق، مشيرا الى ان “الابواب كانت مقفلة لاسباب سياسية وطائفية”، وكشف عن “اطنان من النفايات التي ترمى تحت حائط المطار مما زاد المشكلة سوءا، حتى ان هناك في المطار بركا وطيورا تتكاثر من دون ان يحرك احد ساكنا”.

وتابع شهيب: “ان الخطة الطارئة التي وضعناها، لبرج حمود والكوستابرافا لمدة ثلاث سنوات لم تنفذ حتى الان”.

رفع الجلسة

ثم رفع الرئيس بري الجلسة، الى السادسة مساء، وكانت الساعة تشير الى الثانية والنصف من بعد الظهر.