الرئيس اليمني يطلب من الأمم المتحدة العمل الجدي لتنفذ قرارات مجلس الأمن

عبر الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي عن تطلعه في إن تقوم الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي باتمام دورهما وأن يعملان بشكل جدي على تنفيذ قرارات مجلس الأمن للعودة إلى المسار السياسي في اليمن واستكمال محطاته بعد انهاء الانقلاب.

وأعرب الرئيس هادي خلال ترؤسه اليوم بمدينة المكلا اجتماعاً ضم القيادات العسكرية في المنطقتين العسكريتين الأولى والثانية بمحافظة حضرموت، بحضور رئيس الوزراء الدكتور احمد عبيد بن دغر عن استغرابه واستغراب الشعب اليمني مما يسوق له ويطرحه وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية من أفكار ومقترحات لتنفيذ وعوده للحوثيين في سلطنة عُمان ، مما جعل تلك المليشيا تتطاول وتتهرب من الخضوع للحل والسلام، بل وتتمادى في تصعيدها وعدوانها واستهتارها بالشعب اليمني وزيادة معاناته.

وقال إن “التراجع عن المرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن أو تجاوزها أو الانتقاص منها أو الالتفاف عليها لن يقود إلا إلى حروب أهلية وطائفية ومناطقية مأساوية، وسيؤسس لدورات من العنف والحروب التي لا تنتهي، وسيكتوي بنارها أبناء الشعب اليمني كافة ولن يكون الإقليم والعالم في منأى عن تداعياتها.

وشدد على أنه لن يسمح مطلقًا بتجاوز تلك المرجعيات أو الانتقاص منها وبأنه سيتم وزن كل المقترحات والأفكار بميزانها ، فما تطابق وتوافق معها فنحن معه وما تخالف وتعارض معها فلن نقبله مطلقا وأبدا ومهما كلف الأمر .

وأكد أنه وحكومته يبحثان بقوة عن السلام، وقال: “لا نريد سلامًا زائفًا، مغشوشا، مهترئا، لا نريد سلامًا ناقصًا ومشوها، بل نريد سلامًا عادلًا وناجزًا سلامًا ينهي جذور المشكلة ويستأصلها من قاعها، ولا يحمل بذور تجديد الصراع وتوتير المنطقة وخنق الشعب اليمني”.