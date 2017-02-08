الرئيس السنيورة استقبل سفيري الولايات المتحدة والنمسا

استقبل رئيس كتلة المستقبل النيابية الرئيس فؤاد السنيورة ظهر اليوم في مكتبه في بلس سفيرة الولايات المتحدة الامريكية في لبنان اليزابيت ريتشارد وكان الاجتماع مناسبة لاستعراض الاوضاع من مختلف جوانبها اضافة الى العلاقات الثنائية بين البلدين .
وكان الرئيس السنيورة قد استقبل صباحا سفير النمسا في لبنان ماريان وربا وكان الاجتماع مناسبة لاستعراض الاوضاع العامة .
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