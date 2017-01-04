الرئيس السنيورة عرض مع سفير جنوب افريقيا العلاقات الثنائية

استقبل رئيس “كتلة المستقبل النيابية” الرئيس فؤاد السنيورة في مكتبه في بلس، سفير جنوب افريقيا المفوض في لبنان شون بينفلدت، وكان بحث في الاوضاع العامة والعلاقات الثنائية.

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