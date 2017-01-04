الرئيس السنيورة عرض مع سفير جنوب افريقيا العلاقات الثنائية

استقبل رئيس “كتلة المستقبل النيابية” الرئيس فؤاد السنيورة في مكتبه في بلس، سفير جنوب افريقيا المفوض في لبنان شون بينفلدت، وكان بحث في الاوضاع العامة والعلاقات الثنائية.
سيول وواشنطن باشرتا مناوراتهما العسكرية وبيونغ يانغ تهدد
رسمياً: أتلتيكو يؤكد إعارة فييتو إلى إشبيلية لمدة موسم واحد
أكثر عشرة حسابات تأثيراً على “فيسبوك” حول العالم
بري يرد على عون: التمديد سيء لكن تعطيل انتخاب الرئيس كان أسوأ
الجيش: لن نسكت عن اغتيال العريف علي القاق وسنلاحق القائمين به والمحرضين عليه أينما كانوا حتى إلقاء القبض عليهم وتقديمهم للعدالة
Powered By Future Television s.a.l