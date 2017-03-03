الرئيس الحريري طلب طعاماً للوزراء عبر جواله بتطبيقات طورها شبان لبنانيون

بعد أن طالت جلسة مجلس الوزراء، وطلب عدد من الوزراء تأمين بعض الطعام الخفيف لمتابعة المناقشات، قام الرئيس سعد الحريري بطلب الطعام عبر هاتفه الجوال، مستخدما تطبيقات طورها شباب لبنانيون.

وعند وصول الطعام إلى قاعة جانبية قام الرئيس الحريري بتعريف الوزراء الحاضرين إلى اصحاب المبادرة الشبان الذين طوروا هذه التطبيقات قائلا لهم: “هذا هو الإقتصاد الجديد الذي نريد تشجيع نموه في بلدنا، وهؤلاء هم عينة عن الشباب المبدعين، أصحاب المبادرات الناجحة في هذا المجال”.

التطبيقات التي استخدمها الرئيس الحريري هي:

Wizmates

Toters

Onlivery

أما مطوري هذه التطبيقات الذين عرف عنهم الرئيس فهم: عوني الأحدب وتميم الخلفا ودانيال كوفدرالي.