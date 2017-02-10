الرئيس الحريري يؤكد أن إقرار قانون جديد للإنتخابات يشكل ميزة ديمقراطية للبنان

طمأن رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري بأن الاتصالات بشأن قانون الانتخاب مستمرة آملا ان ينجز قريبا خاصة وانه يشكل ميزة ديموقراطية للبنان.

كلام الرئيس الحريري جاء خلال لقائه في بيت الوسط وفدا من مجلس العمل والاستثمار اللبناني في السعودية برئاسة محمد شاهين حيث جرى بحث العلاقات الإقتصادية بين لبنان والمملكة العربية السعودية.

الرئيس الحريري التقى ايضاً المفوض العام لوكالة الانروا وعرض معه اوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.

الرئيس الحريري استقبل سفير سويسرا في لبنان وعرض معه العلاقات الثنائية بين البلدين ، كما التقى النائب السويدي اللبناني الاصل روجيه حداد.