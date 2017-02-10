الرئيس الحريري: نعمل لاقرار قانون انتخابي جديد ولا شيء داهماً

قال رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري بعد تقديمه واجب العزاء بوفاة والدة رئيس حزب “القوات” سمير جعجع، انه “اتى لتقديم واجب العزاء الى الدكتور جعجع”.

وحين سئل عن قانون الانتخاب ومداهمة الوقت لاقراره، قال الحريري: “لا شيء داهما ونحن نعمل لاقرار قانون جديد”.