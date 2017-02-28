الرئيس الحريري من البيال: سنقوم بكل الجهود اللازمة لحماية الصناعة اللبنانية

شارك رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري اليوم في جانب من اعمال المؤتمر الذي نظمته نقابة اصحاب مصانع الرخام والغرانيت ومصبوبات الاسمنت في لبنان تحت عنوان “ازمة القطاع” وذلك في مجمع “البيال” في حضور رئيس النقابة نزيه نجم وحشد من الشخصيات والعاملين في القطاع من مختلف المناطق اللبنانية.

والقى الرئيس الحريري كلمة بالمناسبة قال فيها: ان هذه الحكومة اسمها حكومة استعادة الثقة، واشكر وزير الصناعة على وقوفه معكم، ومنذ اليوم الاول الذي بدأت فيه هذه الحكومة عملها كان الوزير حسين الحاج حسن يطلعنا دائما على مشاكل الصناعيين كما كان النقيب نجم يلاحق هذه المسألة باستمرار ايضا.

اضاف: ان الصناعة اللبنانية والصناعيون اللبنانيون في صدارة اهتماماتنا، وقد أتيت اليوم لأؤكد أننا نقف دائما الى جانبكم وسنقوم بكل الجهود اللازمة لحماية الصناعة اللبنانية والتي تشكل مورد رزقكم جميعا، ونحن كمسؤولين في اي موقع كنا وظيفتنا هي ان نكون بخدمة الشعب ونعمل من اجله.