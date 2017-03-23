الرئيس الحريري: ليس صحيحا ان “حزب الله” هو الذي منع الارهاب عن لبنان

اعتبر رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ان التفاهم الذي حصل مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قد انهى مرحلة الفراغ الرئاسي وخطا بلبنان خطوات متقدمة نحو الافضل وهذا ما بدأ يلمسه جميع اللبنانيين.

وقال خلال مقابلة مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج “كل يوم” عبر قناة “ON E HD” المصرية “ليس صحيحا ان حزب الله هو الذي منع الارهاب عن لبنان”، مشددا على ان “الاسلام هو الاعتدال والوسطية وان المعركة في المنطقة بين الاعتدال والتطرف”.

المقابلة

وعن التغيرات التي حصلت في سعد الحريري، اجاب: “أصبح سعد الحريري يعي الامور أكثر وتعلم من الامور التي حصلت خلال السنوات السبع هذه. وأنا أرى أن كل المنطقة أيضا تغيرت، وتعلمت أمراً أساسياً أن لا شيء يبقى كما هو، إذ يجب على الإنسان أن يتأقلم مع كل المتغيرات التي تحصل في المنطقة وفي بلده، تعلمت كثيرا، وسعد الحريري في 2010 غير سعد الحريري في 2017”.

وعن امكانية جلوسه مع اشخاص لا يرغم في الجلوس والتعامل معهم، قال: “في النهاية يجب أن يعمل الإنسان مصلحة بلده، ربما شهد لبنان في مرحلة من المراحل إنقسامات وكنا نراها من الأساسيات في الاختلاف في البلد، ولكن عندما يأتي موضوع أكبر من كل الأفرقاء في لبنان، نصل الى مكان يجب أن نتنازل فيه في أماكن معينة وكذلك على الآخرين التنازل. وهذا ما أدّى الى حدوث تفاهمات في لبنان لمصلحة البلد، وضعنا مصلحة البلد قبل كل مصالحنا السياسية التي كنا نتمسك بها.

وعن الاتفاق الذي حصل بعد رفض كبير لعون استمر سنتين واكثر، قال الحريري: “ربما ما تمرون به في مصر اليوم مرحلة صعبة جدا، إلّا أنّ الاجراءات التي تقومون بها هي الصحيحة، أي التحول الاقتصادي، لأن المشكلة التي حصلت في مصر سابقا نتيجة انه لم يحصل أي تقدم أو أي تغيير في القوانين والمستجدات الاقتصادية العالمية، وبالتالي حتى تنتقل من مكان الى آخر ستكون هناك مرحلة صعبة على المصريين، ولكن أؤكد أنه بالاجراءات التي تتخذونها تخرج مصر من المرحلة التي كانت غارقة فيها وتذهب الى مرحلة أخرى”.

واضاف: “الشخص الذي لديه شركة، أو مطعم، يمكن أن تتراجع أوضاعها ولكن لا يعترف بالأمر، ويقول أن ما اقوم به هو الصح، ربما يجب جذب الناس بطريقة أخرى، فعلى صاحب المطعم إما أن يأخذ قراراً ويعترف بأنّه خسر، أو يكمل كما هو ويقفل المطعم نهائيا أو يقفله لمرحلة من أجل إجراء التحسين ثم يعيد افتتاحه لتعود الناس وتتدفق إليه”.

كما قال: “المرحلة الحالية التي تقومون بها هي مرحلة تحسين في القوانين والإقتصاد لكي يتقدم المصريون إلى الأمام”.

واعتبر ان “بالنسبة إلينا في لبنان اليوم، يجب إنهاء الهدر والفساد، أجرينا تغييراً في الكثير وتعيينات أمنية ورقابية وهذا سيساعد على محاربة الفساد. وكذلك أنتم في مصر عليكم تحديث بعض القوانين وإن شاء الله تصلون”.

واكد الحريري انه “حصل نقاش طويل بين مجموعة من المستشارين عندي وقلنا أنه يجب علينا ابتداع أمر ما إذ لا يمكن ان نبقى مكاننا، وكانت نظريتي واضحة منذ البداية”.

وتابع: “قبل انتخاب ميشال عون كنت قد رشحت سليمان فرنجية، كذلك كان سليمان بيك في مكان في السياسة مختلف عني، إلا أنني كنت أرى أن الفراغ في رئاسة الجمهورية هو قاتل لبنان، لذلك فإن محاولة سدّ هذا الفراغ حتى لو مع شخص أنا لا أتفاهم معه أفضل من الحالة التي كنا نعيش فيها”.

وقال: “لحسن الحظ تفاهمنا مع فخامة الرئيس ميشال عون بشكل كبير وما زال هذا التفاهم سائداً، كانت نظريتي أن البقاء على هذا النوع من الترهل في المؤسسات والدولة هو مقتل لبنان فعليا وكنا سنصل الى أماكن كالانتخابات النيابية وغيرها من دون معرفة ما يجب القيام به. كذلك وجدت حكومة ترأسها الرئيس تمام سلام كانت تعاني أيضا وغير قادرة على التنفيذ على الارض، توقف كل شيء”.

وعن تقلب الشارع اللبناني بين يوم نار وقتل ويوم تفاهم وتقارب، اجاب الحريري: “لأن هذه هي الديموقراطية، الديموقراطية هي أن تقبل الرأي الآخر مهما اختلف معك.مثلا في مجلس النواب عندنا، ممكن أن ترى نائب يتحدث بشكل تقول انه من المستحيل أن يسلم على النائب الآخر، ينزلان عن المنبر وبعد عشر دقائق يرتشفان القهوة سويا، لأن احترام الرأي الآخر في لبنان متجذر عندنا، فنحن نملك ديموقراطية قديمة وربما هذا ما يغني لبنان”.

وعن حزب الله، قال: “في مجلس الوزراء يوجد وزراء لـ”حزب الله”، أختلف معهم في سياستهم. وتوجد سياسات لن نتوافق عليها، وكذلك هو لا يمكن أن يتوافق مع السياسات التي أتبعها، لذلك سنختلف في هذه الأمور لكن قلنا بدلاً من أن نختلف ونوقف البلد لنختلف ونضع هذا الخلاف جانبا ونكمل في بناء البلد”.

وتابع: “تذكّر أن رفيق الحريري كانت لديه خلافات كبيرة، ولكنّه كان دائما يضع البلد أمامه ويضع كل الخلافات جانبا، كانت توجد أمور سياسية متجذّرة يختلف عليها مع النظام السوري إلّا أنّه كان يرى وجوب المحافظة على البلد وبنائه وإعماره ويأتي بتوافق في مجلس الوزراء ليكمل وينعش الإقتصاد”.

واضاف: “لذلك يمكن أن تختلف في السياسة في بعض الامور، وتوجد أمور أخرى تكمل بها”.

وبالنسبة لاتخاذ قرار في لبنان، قال: “القرار اللبناني هو الطّاغي في البلد. نعم توجد ضغوطات من بعض الدول الاقليمية ولكن إذا قارنّاها بما كان يحصل في السابق نرى أنها جزءً صغيراً جدا مما كان يحصل في السابق”.

وتابع: “على سبيل المثال، في أيام تدخل النظام السوري في لبنان لم يكن بإمكاننا تعيين مدير عام أو غيره، لكن الآن الاتفاق بين القوى السياسية اللبنانية يسمح بهكذا تعيينات. ويوجد حوار ونقاش جاري وحيوي، وهذه هي “لذّة” السياسة في لبنان أننا لا نأخذ كل شيء إقليميا بل على العكس يكون القرار في لبنان”.

وحول كلام رئيس الجمهورية ميشال عون عن شرعية سلاح حزب الله، قال الحريري : “هذه أمور خلافية مع بعض الافرقاء في لبنان، البيان الوزاري الذي أخذنا عليه الثقة نحن في مجلس الوزراء واضح فيه احترامنا لـ 1701 وللقرارات الدولية وكيف نعالج بعض الامور التي ممكن ان تحصل، وإذا حصل لا سمح الله أي مشكلة على الحدود توجد لجنة موجود فيها الجانب اللبناني والامم المتحدة والجانب الاسرائيلي ويناقش هذا الامر في هذه اللجنة، أما في ما يخص هذه السياسة يوجد خلاف”.

وتابع: “عاش لبنان مقاومات عدة في تاريخه وهذا ليس غريبا كيف قاوم لبنان الاسرائيلي في كل المراحل. أتى “حزب الله” في الثمانينات، ولكن قبل ذلك كان يوجد اليسار و”فتح” ومقاومات عدة تصدّت للاسرائيلي”.

واعتبر ان “النجاح الذي حصل عليه “حزب الله” بعدها هو لوجود وحدة وطنية صانت هذه المقاومة في كل هذه المرحلة بعد العام 1982 حتى العام 2000 او 2005، حصل بعدها انقسام سياسي”.

واضاف: “تلال كفرشوبا وشبعا ما زالت محتلة ولم يعد يوجد الإحتلال الكبير الذي كان قائما، يوجد خلاف سياسي على الموضوع، وتوجد وجهة نظر تقول أنه يجب على الجيش اللبناني ان يدافع، يجب ان نصل الى قدرة الدفاع”.

واكد انه “يجب أن نعمل على الاستراتيجية الدفاعية التي وضعناها على طاولة الحوار لأنه يوجد خلاف على هذا الموضوع. أما في ما يخص “حزب الله”، وأنا صريح جدا، “حزب الله” شأن إقليمي ليس فقط لبناني، لذا لا تأتي إسرائيل وتلوم لبنان عليه، إسرائيل تتوجه الى الدولة اللبنانية إلا أنه فعليا هو موضوع اقليمي”.

وقال: “محاولة وضع لبنان في فوهة المدفع بهذا الشكل هو قرار خاطئ من قبل إسرائيل، لأننا إذا نظرنا الى كل طرق “السلبطة” التي تتوجه بها اسرائيل الى العرب، مثلا غزة تشكل تهديدا لها، من يسمع يصدق”.

وعن اعتقاد “حزب الله” بانه هو من منع الارهاب عن لبنان بدخوله سوريا، قال الحريري: “هذا غير صحيح. بالنسبة اليّ هذا هو الخلاف السياسي بيننا وبين الحزب.أرى ان هذا الكلام غير صحيح.هناك تفسيران لهذا الموضوع، عندما تدخل نفسك في مشكل في سوريا أنت تأتي بالبلاء الى بلدك ولم يكن يجب علينا التدخل، لأن هذا البلاء أتى بعد التدخل، هذه وجهة نظر، الا ان وجهة نظرهم مختلفة، نضعها جانبا.نقول في السياسة أن هذه الامور الخلافية وهي جذرية، هل سأقنع “حزب الله” بوجهة نظري؟ لا، هل سيقنعوني هم بوجهة نظرهم؟ لا، إذاً هل نخرّب البلد؟”.

وبالنسبة للازمة السورية، قال: “انتفض الشعب السوري، وهو لم ينتفض من الفراغ بل للتغيير وليرى ان هذا الجزء من الحريات، التي تشهدونها في مصر ولدينا منها في لبنان وتونس وأماكن اخرى، يكتسبونها.هل اكتسبوا هذا الحق؟ هل القتل هو الحل أو أن نعطي الناس ما يريدون؟ما يجب على الناس فهمه في العالم ان ما يحصل اليوم في سوريا هو اقتتال قوى خارجية وداخلية لحكم سوريا. لكن أساس المعركة هو الشعب، هل كان الشعب السوري داعشايا؟ لا، لم يكن يوماً داعشيا، لذلك يريد الشعب السوري التغيير وتوجد اليوم معارضة، وهذا شأن سوري.ولكن أقول بصراحة إذا وضع المجتمع الدولي الفرضيات للشعب السوري لن تسير، الشعب السوري هو الذي سيقرر من سيكون على رأسه، لا أنت ولا أنا”.

واضاف: “موقفي معروف. انا لا أؤمن بهذا النظام، وهذا النظام فعل ما فعل في سوريا ولا يمكن ان يكمل في قيادتها، هذا رأيي، وهذا أمر نختلف عليه مع الرئيس ولكن لا يعني ان نخرب البلد عليه.موقفي بالمطلق لا أرى ان البقاء على وجود المشكلة هو الحل”.

وبالنسبة للعوائق أمام العلاقات المصرية اللبنانية، قال: “هي علاقات جيدة. إلا أن آخر اجتماع عقدناه كان في العام 2010 ولسوء الحظ فإن الحكومات التي أتت بعدي وأيضا في مصر لم تتابع وحصل تعثّر من الجهتين.أريد تعاون كبير جدا في هذا المجال، لأنني أرى أن مشاكلنا ومشاكل المصريين واحدة، لديكم مشاكل في فرص العمل والبطالة والزراعة وهذه المشاكل نعاني منها أيضاً.. لذلك يجب علينا كدولتين أن نتعاون في كل هذه المجالات ونشجع رجال الأعمال في لبنان ومصر أن يستثمروا في البلدين.. وسبب مجيئ كل والزراء البنانيين إلى مصر لأن لديهم ملفات عالقة المطلوب حلها بالإضافة إلى التواصل الدائم.ويجب ان تحصل اجتماعات اللجان هذه سنويا وإن لم تحصل يكون هناك تقدم في العلاقات بين البلدين خاصة التجارية. كمية التجارة التي تحصل في دولة أوروبا مثلا نحن لا شيء امامها، لذلك يجب ان نحسن كل الامور التي تعيقنا من التقدم في التجارة أكان في النوعية او بسرعة ردة الفعل باتخاذ القرارات بين الدولتين، اضافة الى ان الاتفاقيات التي نقوم بها يجب ان تساعد الى إغلاق الفراغات الموجودة عند الطرف الآخر”.

وعن امكانية قيام تعاون عسكري- أمني، اجاب: “يوجد اتفاقيات بيينا وبين مصر، وانتم ساعدتم في السابق الجيش اللبناني أكان في الذخيرة أو في السلاح منذ عشر سنوات. في المجالات الأمنية التعاون كبير جدا في ما يخص مكافحة الإرهاب”.

وعما اذا كان نادم على خروجه من “البزنيس” الخاص به، اجاب: ” الإنسان ينتقل من مرحلة الى أخرى والحمد لله. لم أخرج منه بخيار، تم اغتيال رفيق الحريري، ولو أنه ما زال حياً لم أكن موجودا في السياسة ولم نكن نتحاور، رفيق الحريري قُتل لأنه يمثل شريحة كبيرة من العرب واللبنانيين الذين يؤمنون بالاعتدال والحداثة والاقتصاد والحياة”.

وحول التشكيك في الانتخابات، قال الحريري: “لا، سنضع قانون وليطمئن اللبنانيون، ربما يكون هناك تأخير تقني إلا أننا سنذهب الى الانتخابات، لا يهوّل علينا أحد ولن يحصل فراغ باذن الله. روح الايجابية الموجودة هي التي نريدها في لبنان”

وعن اطالة التحقيق في اغتيال الشهيد الحريري، قال: “كل المحاكم الدولية تستغرق وقتا، 25 عاما، 20، 30 عاما.المحاكم الدولية التي حصلت كانت تعرف من ارتكب الجرائم، الفرق انه في المحكمة الخاصة في لبنان لا نعرف، لذا استغرق التحقيق وقتا وستأخذ المحاكمة وقتا. اي قضية ترفع تأخذ وقتا، فما بالك بقضيّة كقضيّة رفيق الحريري، لن تأخذ شهرا أو اثنين أو سنة أو سنتين، إلّا أنني متأكداً أنّ العدالة ستأخذ مجراها”

واضاف: “أرى ان هذه المحكمة تقوم بعمل دؤوب لتثبت مصداقيتها وتقوم بعمل طويل جدا.المشكلة في العالم العربي اننا نريد العدالة بسرعة، إذا أردت المحافظة على حق البريء يجب المرور بطريقة، ما يجب ان نرسخه بعقولنا كعرب ان من يصل الى المحكمة لا يعني انه هو من ارتكب”.

واكد الحريري: “أعرف انه يوجد أشخاص متهمين وأعرف من أين هم وما هو انتمائهم ولكن يوجد طريقة. وتقوم المحكمة الدولية بعملها، وكان رفيق الحريري أكثر إنسان يحترم العدالة والقضاء وكل ما يتعلق بحرية التعبير والدستور، فكيف سيكون إبنه؟ إذا لم أكن مثله وعلى نفس المستوى من التبصّر والصبر والحكمة، بالتأكيد لن أصل اليه لأنه كان إنسان أسطورة، إلّا أنّنا نعمل ونحاول تكرار الحكاية التي كان يخبرنا إياها رفيق الحريري التي هي حكاية حب إنسان للوطن، وهذا ما ميّزه”.

وعن معرفته بهوية القاتل، اجاب: “بالتّأكيد أعرف. اتّخذت قرارا أن لا أنتقم وأتّخذت قرارا أن أسير بطريق الذي كان رفيق الحريري لسار به، رفيق الحريري لن ينتقم ولم يكن رجل انتقامي، بل كان رجل عدل واعتدال وحق وحب، أحب الناس رفيق الحريري لأنه كان صادقا معهم. كنت أقول للوالد رحمه الله “ليش انت هلقد آدمي؟” لماذا لا تستعمل مجموعة من الشباب كميليشيا؟ قال لي: إذا قمت بهذا أصبح مثل غيري ويحبني الناس لأنني صادق معهم، فأنا صادق مع الناس وسأبقى صادقا معهم، وإذا تعلمت شيئا من رفيق الحريري هو أن تبقى صادقا مع الناس”.

وعن الفساد في لبنان، قال الحريري: “عندما يبقى البلد من دون رئيس للجمهورية لمدة ثلاث سنوات ماذا تتوقع أن يفعل الناس؟ لم تعد توجد مؤسسات بل فراغ، نحن اليوم كدولة نحاول استعادة هذه الثقة وأن نقضي على هذا الفساد الذي تغلغل في الادارة اللبنانية، سنحارب هذا الفساد وسنوقف هذا الهدر”.

وعما حصل من ساخة رياض الصلح، قال: “رأيتهم في حالة غضب وعادي ان يكونوا غاضبين. ربما الطريقة التي تعاملوا بها هي من حرقة قلبهم”. واضاف: “أنزعج أنه من حق الشاب أن يسأل ويكون غاضباً.عندما يكون للشاب حيوية في دمه يريد التغيير ويريد أن يرى نفسه والبلد في أفضل الأماكن، وأنا قلت لهم تفضلوا ونجلس على الطاولة وأرى ما الذي يمكن القيام به”.

وتابع: “نزلت لأن الشجاعة أن تواجه المشكلة وتحلها، وتقول للناس بصدق ما يحصل ويجب أن يتفهموا أو أن تتفهم أنت ما يحصل”.

بالنسبة لازمة النازحين السوريين، اجاب: “نعمل على مشروع كبير، سأذهب الى برسلز أطرح قدرة لبنان على تحمل هذا الموضوع ويجب ان يتحمل المجتمع الدولي جزءا كبيرا من المشكلة التي نواجهها في لبنان، إذ ليس من الطبيعي ان يتحمل لبنان كل هذا الوزر ولا يفعل المجتمع الدولي شيئا.يقدم المجتمع الدولي جزءا للنازحين في الامور الحياتية ولكن هذا ليس كافيا. اللبناني محتاج اليوم الى أكل وبنية تحتية ومدارس وكل هذه الامور، إذا اردنا المحافظة على عدم التخلي عن هؤلاء النازحين يجب وجود خطوات أساسية على الأرض لنستكمل وجودهم في لبنان وكذلك يستفيد اللبناني.لا يمكن لهذه التركيبة السكانية ان تكمل هكذا. وإن شاء الله ستنتهي الحرب السورية يوما وسيعودون الى بلادهم.الفرق بين السوري والفلسطيني، أن السوري لديه بلد يعود إليه، إلّا أنّ اللّاجئ الفلسطيني لديه حق العودة”.

اما بالنسبة للنفوذ الايراني داخل لبنان، قال: “أكذب عليك أن قلت لا، لكن هذا لا يعني أنه الطّاغي.عشنا في لبنان مراحل أصعب، وربما نعيش اليوم في مرحلة فيها هدنة في مكان ما ويجب علينا نحن والافرقاء في لبنان أن نعزز هذا النوع من الوحدة الوطنية لأنها هي التي يمكن ان تنقذنا من أي مشكل إقليمي ممكن أن يحدث.علينا تعزيز الوحدة الوطنية اللبنانية. إسرائيل تهددنا اليوم؟ كيف أواجهها؟ إذا وجدت وحدة وطنية لبنانية يمكن مواجهتها، أما إذا كنا مختلفين فهنا المصيبة.الايراني موجود في لبنان في سوريا.. يوجد نفوذ نعم، ولكن أيضا لبنان موجود”.

وتابع: “التركيبة اللبنانية مختلفة عن كل التركيبات في العالم، وان شاء الله وحدتنا الوطنية هي التي ستصوننا في النهاية، وهي التي صانتنا.نحن بلد على بعد كليومترات من سوريا، كان القتال يحصل أمام بعض القرى اللبنانية ولم نتأثر، واستطعنا الحفاظ على وحدتنا الوطنية، لذلك فإن التركيبة اللبنانية مختلفة جدا عن التركيبات الموجودة في المنطقة.أنا أرى مصر مختلفة وحتى الوزراء الذين نتحدث معهم نشهد معهم قفزة نوعية بالحوار الذي نقوم به”.

وختم الحريري: “مشاكلنا كبيرة نحن وإياكم إلا انني متفائل للبنان ولمصر”.

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