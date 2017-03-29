الرئيس الحريري غادر عمان مرافقا خادم الحرمين الشريفين على متن الطائرة الملكية إلى الرياض

غادر رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري العاصمة الأردنية عمان مرافقا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز على متن الطائرة الملكية إلى الرياض.

وكان الرئيس الحريري رافق خادم الحرمين الشريفين في الطوافة من مقر القمة العربية في البحر الميت الى عمان.