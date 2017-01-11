الرئيس الحريري عرض والمخزومي اخر المستجدات والاوضاع العامة

استقبل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري مساء اليوم في السراي الحكومي رئيس حزب الحوار الوطني المهندس فؤاد المخزومي وعرض معه آخر المستجدات والأوضاع العامة.

المخزومي

بعد اللقاء، قال المخزومي: “لقاؤنا مع الرئيس الحريري اليوم كان لكي نبارك له بالعام الجديد ونهنئه على البيان الوزاري الذي حاز بموجبه على الثقة. وقد أكد لنا دولته أن مشاريع الخصخصة والشراكة بين القطاعين العام والخاص أمر مهم للغاية، خاصة وأننا بذلك نتخطى أي عوائق إدارية. فالمواطنون يأملون خيرا من هذه الحكومة والبرنامج الذي سمعناه كان إيجابيا للغاية، وطبعا بعد زيارة فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون للمملكة العربية السعودية وتحسّن العلاقات بين البلدين، نأمل أن يسود جو من الارتياح”.

وأضاف: “بالطبع، فإن المنطقة متجهة نحو تسويات، وإن شاء الله نكون في هذه الحكومة جاهزين للسير في هذا الموضوع. وهنا نطلب من كل رجال الأعمال والاقتصاد الذين يهمهم هذا البلد، أن يمدوا يدهم لهذه الحكومة، التي تمتلك برنامجا كاملا ومتكاملا، وإن شاء الله نتمكن جميعا من العمل لكي نحضّر الأرضية لمشاريع النفط والغاز المستقبلية، ويكون لبنان فاتحة مهمة في هذه المرحلة القادمة، فهو كان وما زال النموذج الذي ينظر إليه العرب للتعايش في المنطقة رغم كل المشاكل التي نراها في الدول المحيطة”.