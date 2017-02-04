الرئيس الحريري رعى مؤتمر إنماء بيروت.. وقباني حذر من الفراغ التشريعي

حذر عضو كتلة المستقبل النائب محمد قباني من الوقوع في فخ الفراغ التشريعي مشددا على ضرورة الإسراع في إنجاز قانون جديد.

كلام قباني جاء خلال تمثيله رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري برعاية مؤتمر إنماء بيروت

المؤتمر ركز على الجانب الإنمائي وشرح في هذا الإطار إنجازات المجلس البلدي والخطط الموضوعة على سكة التنفيذ حيث أشار قباني الى دراسة سيجري تطبيقها لخفض زحمة السير من خلال تخفيف تدفق السيارات الى العاصمة مقابل تفعيل المواصلات العامة الصديقة للبيئة كما تطرق الى مشاريع تطوير البنية التحتية بالإضافة الى أزمة الكهرباء والنفايات.

وتلا شرح قباني مداخلات عدد من الحاضرين.

كما استعرض المؤتمر مشاريع أخرى متعلقة بتطوير العاصمة حتى 2043