الرئيس الحريري تابع وقائع الاحتجاج امام الجديد

تابع رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري وقائع الإحتجاجات والاعتصام أمام محطة الجديد وأجرى لهذه الغاية اتصالين برئيس مجلس النواب نبيه بري لمعالجة ما يجري .كما اطلع من وزير الداخلية نهاد المشنوق والمسؤولين الأمنيين على الإجراءات المتخذة لتهدئة الأوضاع ومنع تفاقمها.

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