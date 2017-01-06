الرئيس الحريري: بدر ونوس رجل نبيل تخسره طرابلس

نعى رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري عضو كتلة “المستقبل” النيابية النائب بدر ونوس، وقال في تغريدة له صباح اليوم عبر “تويتر”: “فقدنا أخاً صادقاً وزميلاً وفياً ورفيق درب في الأيام الصعبة. بدر ونوس، رجل نبيل تخسره طرابلس وإرادة العيش المشترك بين ابنائها”.
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