الرئيس الحريري التقي في السراي الحكومي السفيرة الاميركية وايمانويل ماكرون

استقبل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ظهر اليوم في السراي الحكومي السفيرة الاميركية اليزابيت ريتشارد وعرض معها الاوضاع العامة واخر المستجدات في لبنان والمنطقة.
ماكرون
واستقبل الرئيس الحريري المرشح الرئاسي الفرنسي الوزير السابق ايمانويل ماكرون وبحث معه مجمل الاوضاع في لبنان والمنطقة.
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