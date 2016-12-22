الرئيس الحريري استقبل كاغ: سنعمل عن كثب مع الحريري وحكومته لتعزيز استقرار لبنان

مع انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة هناك صفحة جديدة فُتحت في لبنان، وبالتالي يمكننا أن نتطلع بثقة نحو مستقبل لبنان واستغلال كل الإمكانيات المتاحة أمام البلد. هذا ما اعلنته المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان سيغريد كاغ من السراي الحكومي بعد لقائها رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري وذلك بحضور ومنسّق الشؤون الإنسانية فيليب لازاريني حيث جرى البحث في الخطوات المختلفة على صعيد التعاون القوي الذي تقدمه أسرة الأمم المتحدة في لبنان وكيفية تقوية هذا التعاون.

نحن في لبنان منذ حوالي الـ71 عاما، وحضورنا قوي وكذلك التزامنا تجاه الشعب اللبناني، وسنسعى للعمل عن كثب مع الرئيس الحريري والحكومة الجديدة لتعزيز استقرار لبنان وأمنه وتأمين الازدهار لكل المتواجدين على الأراضي اللبنانية”.

وتابعت: “كما بحثنا في إمكانية عقد اجتماع لمجموعة الدعم الدولية، والأمم المتحدة تتطلع لإجراء الانتخابات النيابية في العام المقبل، والتي نقدم لها كل وسائل الدعم اللازمة”.

وختمت قائلة: “هناك العديد من اللقاءات التي نتطلع إلى التحضير لها مع الرئيس الحريري، ولكن ، وعلى الحكومة أن تعمل ما في وسعها من أجل تحقيق مصلحة المواطنين واستقرارهم وأمنهم”.

الرئيس الحريري استقبل ايضا وزير البيئة طارق الخطيب في حضور النائب محمد الحجار وقد اكد الخطيب على ان الزيارة للتعارف واخذ التوجيهات من الرئيس الحريري لإنطلاق العمل في الوزراة.