الرئيس الحريري استقبل سفيرة الاتحاد الاوروبي ووفد لجنة الصحة النيابية العراقية

استقبل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في السراي الحكومي سفيرة الاتحاد الاوروبي في لبنان كريستينا لاسن، وعرض معها الاوضاع العامة في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية. وقد اكدت لاسن ان اللقاء تطرق الى “مؤتمر سوريا” في بروكسل الربيع المقبل وقالت ستكون هناك ركيزة اساسية ومهمة للتعاطي مع الدول المجاورة، وتقديم مزيد من المساعدة لها اضافة الى تدعيم ما نقوم به حاليا، وتحدثنا في مجالات التعاون في مكافحة الارهاب.

رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية العراقية

الرئيس الحريري استقبل ايضا رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية العراقية النائب قتيبة الجبوري على رأس وفد من اللجنة، الذي اكد ان العراق مقبل على ثورة تشريعية لقانون الضمان الصحي وستتم الاستفادة من التجارب اللبنانية.

الجبوري الذي حمل للرئيس الحريري رسالة تهنئة بتشكيل الحكومة من رئيس مجلس النواب العراقي، وجه له دعوة لزيارة العراق و قد وعد بتلبيتها قريبا.