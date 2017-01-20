الرئيس الحريري استقبل أبو الغيط ووفدا من اللجنة التنفيذية للاكاديمية اللبنانية للعلوم

استقبل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري عند الاولى والنصف من بعد ظهر اليوم في “بيت الوسط” الامين العام لجامعة الدول العربية احمد ابو الغيط في حضور الامين العام المساعد السفير حسام زكي والسفير عبد الرحمن الصلح والنائب السابق باسم السبع، وتناول اللقاء تبادل وجهات النظر حول آخر المستجدات في لبنان والمنطقة.

وأستكملت مواضيع البحث الى مأدبة غداء أقامها الرئيس الحريري على شرف ضيفه والوفد المرافق.

الاكاديمية اللبنانية للعلوم

وكان الرئيس الحريري استقبل وفدا من اللجنة التنفيذية للاكاديمية اللبنانية للعلوم ضم: رئيس الاكاديمية جورج حلو، أمين عام الاكاديمية جورج بحر، الرئيس الاسبق للاكاديمية وعضو اللجنة التنفيذية ادغار شويري وعضو اللجنة ادوار ساين.

بعد اللقاء قال بحر: عقدنا اجتماعا مع الرئيس الحريري بصفته الرئيس الفخري للاكاديمية وقدمنا له التقرير الذي وضعناه بعد خمس سنوات من الابحاث ويتعلق بوضع العلوم في لبنان والمشاكل التي تعانيها، كما قدمنا له اقتراحات لاقت استحسانا من قبله، وتم الاتفاق على عقد لقاء اخر مع دولته غدا لبحث احد الاقتراحات التي قدمناها بشكل مفصل،.

اضاف: ونأمل قيام الاكاديمية بواجباتها الاساسية وهي اعطاء النصائح المجانية للحكومة وهذا هو عملها، على غرار الاكاديمية الفرنسية للعلوم في باريس، ونتمنى ان تساعد المشاريع التي قدمناها لوضع لبنان على الخارطة العلمية من جديد في العالم وقد أبدى الرئيس الحريري كل التجاوب في هذا الخصوص.