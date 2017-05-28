الرئاسة الجزائرية تقيل وزير السياحة بعد 3 أيام من تعيينه

أعلنت الرئاسة الجزائرية أن “الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة قرر إعفاء وزير السياحة الجديد مسعود بن عقون، المنتمي لحزب الحركة الشعبي، من منصبه بعد يومين فقط من تولي الحكومة الجديدة مهامها”.
واشارت وسائل الإعلام الجزائرية إلى أن “الرئيس بوتفليقة أنهى مهام وزير السياحة والصناعات التقليدية الجديد بعدما تبين أن تعيينه كان خطأ”.
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