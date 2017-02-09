الدوري اللبناني: مهمة صعبة للعهد وحذرة للنجمة والصفاء

بعدما انهى مهمته العربية بنجاح وتأهله الى نهائيات بطولة الأندية العربية، يعود العهد الى المنافسات المحلية حيث ينتظره لقاء قوي ضد مضيفه الراسينغ بيروت الأحد على ملعب الرئيس الشهيد رفيق الحريري في صيدا في قمة المرحلة السادسة عشرة من الدوري اللبناني لكرة القدم.

وارتفعت معنويات العهد المتصدر (30 نقطة) بعدما مزق شباك مضيفه فنجاء العماني برباعية نظيفة في مسقط، وبالتالي فإنه يأمل مواصلة انتصاراته المحلية بالاعتماد على عناصره المتألقة لا سيما أحمد زريق والهداف محمد قدوح فضلاً عن محمد حيدر والتونسي يوسف المويهبي والمدافع السنغالي داودا ديوب ومواطنه ابنو با اللذين قد يخوضوا اولى مبارياتهما في البطولة اللبنانية ليكونا عونا لباقي تشكيلة الفريق.

ويخشى المدرب باسم مرمر تعب لاعبي جراء السفر أو التأثر بحالة أرضية الملعب التي شكا منها اللاعبون في لقاء الذهاب ضد فنجاء الاسبوع الماضي.

أما الراسينغ السابع (21 نقطة) فإنه يطمح لمواصلة عرقلة الكبار والتقرب من منطقة النخبة، إذ يعول المدرب موسى حجيج على قتالية لاعبيه للوصول الى نتيجة ايجابية برغم افتقاد الفريق لجهود نجم وسطه محمد جعفر الموقوف.

وتفتتح المرحلة الجمعة حيث يحل الصفاء حامل اللقب والثالث (26 نقطة) ضيفاً على الاجتماعي طرابلس متذيل الترتيب (7 نقاط) على ملعب الرئيس الشهيد رشيد كرامي في طرابلس. ويتطلع الصفاء الى استعادة نغمة الفوز وانتظار هدية من الراسينغ للاقتراب من المتصدر.

ويخوض الفريق الاصفر اللقاء في ظل ظروف صعبة بعدما تجددت الازمة المالية. ويأمل المدرب اميل رستم ان يبتعد لاعبوه عن هذا الامر وينصب تركيزهم على اللقاء الذي يبدو سهلا على الورق فقط ويدرك انه لا مجال للتهاون لأن الفريق الخصم جريح ويحاول التشبث بالأمل.

ويلعب الصفاء من دون لاعب الوسط عمر الكردي فيما يعول رستم على الثنائي السنغالي تالا نداي ودومينيك ميندي المبتعدين عن التهديف على ان يواكبهما محمد زين طحان وأحمد جلول والعائد حسن هزيمة وعلي السعدي.

وزادت ظروف الاجماعي سوءا بعد ايقاف لاعبه وائل البياض سنة بسبب اعتدائه على حكم مباراة الفريق الماضية ضد السلام. وبات مكان الفريق في الدرجة الاولى مهددا ويحتاج الى شبه معجزة للبقاء.

كما يحل النجمة الرابع (25 نقطة) ضيفا على شباب الساحل الحادي عشر قبل الأخير(13 نقطة) على ملعب أمين عبد النور في بحمدون .

ويفتقد مدرب النبيذي جمال الحاج الى ركيزتين أساسيتين في تشكيلته المدافع الصربي بيتار بلانيتش والجناح الغاني نيكولاس كوفي بداعي الايقاف خصوصاً ان المباراة ستكون صعبة ضد فريق يقدم أداء جيداً لا يقترن بالنتائج المرجوة. ويعول مدرب النجمة على خالد تكه جي وحسن المحمد وأكرم المغربي في خط الهجوم مدعومين بصانع الالعاب السوري عبد الرزاق الحسين ونادر مطر والمدافع قاسم الزين والمخضرم بلال شيخ النجارين.

في المقابل يغيب عن الساحل لاعب الوسط الغاني عيسى ياكوبو ما يشكل ضربة لتشكيلة المدرب مالك حسون الذي يعول على تشكيلة جيدة من الشبان مع بعض المخضرمين.

ويأمل السلام زغرتا الثاني 27 نقطة مواصلة لعب دور “الحصان الأسود” واستغلال ظروف ضيفه الاخاء الأهلي عاليه العاشر (14 نطة) عندما يلتقيان السبت على ملعب المرداشية.

وكان الاخاء قد تعرض لعقوبات قاسية بعد أحداث الشغب في مباراته الاخيرة ضد ضيفه النبي شيت إذ يغيب عنه بداعي الايقاف البرازيلي كارلوس منديز “كادو”. فيما تبدو معنويات السلام ومدربه التونسي طارق جرايا مرتفعة وسيسعى الفريق الى البقاء على مقربة من المتصدر.

وستكون الانظار متجهة الى بحمدون البلدي السبت لمعرفة كيف سيكون الظهور الأول للأنصار الخامس (25 نقطة) بقيادة مدربه الثالث هذا الموسم سامي الشوم الذي حل بدلاً من المقال الصربي زوران بيسيتش عندما يستضيف التضامن صور الثامن (20 نقطة).

ويأمل الشوم إعادة الأنصار الى سكة الانتصارات الغائبة عنه في المراحل الثلاث الأخيرة والتي كان ثمنها غالياً بتخلي الفريق عن الصدارة. بينما يأمل التضامن تثبيت مركزه في وسط لائحة الترتيب وانتزاع ما أمكن من نقاط من مضيفه.

وفي مباراة وسط الترتيب، يستضيف طرابلس الرياضي التاسع (16 نقطة) النبي شيت السادس (22 نقطة) على ملعب السلام زغرتا في المرداشية.