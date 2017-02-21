الدوري اللبناني: التضامن عرقل العهد المتصدر بالتعادل

أهدر العهد نقطتين هامتين بتعادله ومضيفه التضامن صور 1-1 على ملعب صور البلدي أمام ثلاثة آلاف متفرج في مباراة مؤجلة من المرحلة الخامسة عشرة من الدوري اللبناني.

ووسع العهد الفارق مع ملاحقه النجمة الى ست نقاط قبل خمس مراحل من انتهاء البطولة، وبالتالي أبقى التضامن المنافسة مفتوحة في المراحل المتبقية إذ سيخوض العهد مواجهات من العيار الثقيل ضد ملاحقيه المباشرين.

لم يظهر العهد بمستواه الحقيقي في الشوط الأول إذ بدا بطيئا في صناعة الهجمات مع أفضلية للتضامن في وسط الملعب بفضل قتالية لاعبيه، وفي الدقيقة 27 سجل رضا عنتر إصابة مميزة برأسه ساقطة في المقص الأيسر لمرمى حارس العهد محمد حمود إثر عرضية متقنة من الفلسطيني وسيم عبد الهادي.

وسيطر العهد في الشوط الثاني الذي تأخر لدقائق مع تدخل أمين سر نادي التضامن سمير بواب والقائد عنتر لتهدئة الجمهور والتخفيف من حدة التشجيع.

وأجرى المدرب باسم مرمر تغييرات في تشكيلته بدخول السنغالي ابنو با والهداف محمد قدوح. ولاحت أمام مهاجمي الفريق فرص عدة أبرزها تسديدة السنغالي داودا ديوب وأبعدها خضر حلاق عن خط المرمى (50)، وتسديدة حسن شعيتو البعيدة صدها الحارس هادي خليل (64).

وأثمر ضغط الفريق الاصفر في الدقيقة 75 عندما أدرك داودا التعادل بمتابعته كرة مرتدة من الحارس خليل بالخطأ اثر ضربة حرة مباشرة سددها نور منصور بقوة.

ورفع العهد رصيده الى 37 نقطة من 17 مباراة في الصدارة، وبقي التضامن ثامنا وبات رصيده 21 نقطة.

ترتيب فرق الصدارة:

1- العهد 37 نقطة من 17 مباراة

2- النجمة 31 من 17

3- السلام زغرتا 30 من 17

4- الأنصار 28 من 17

5- الصفاء 27 من 17