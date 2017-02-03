الدوري اللبناني: الأنصار يبتعد عن اللقب بعد تعثر ثالث توالياً

واصل الأنصار ابتعاده عن حلم استعادة اللقب للمرة الأولى منذ 2007، فتعثر مرة ثالثة على التوالي أمام ضيفه شباب الساحل 0-0 على ملعب الرئيس الشهيد رفيق الحريري في صيدا أمام زهاء 3 آلاف متفرج، في افتتاح المرحلة الخامسة عشرة من الدوري اللبناني لكرة القدم.

وتكرست معاناة حامل اللقب 13 مرة بسبب إصابة لاعبيه محمد عطوي ومحمود كجك، فضلاً عن انتقال نجميه القائد ربيع عطايا ومعتز بالله الجنيدي للاحتراف.

ولم يقدم الفريق الأداء والمستوى المطلوب منه لمصالحة جماهيره بعد الخسارتين القاسيتين أمام الاخاء الأهلي عاليه 1-5 وطرابلس الرياضي صفر-1 في المرحلتين الماضيتين، وبدت حلول المدرب الصربي زوران بيسيتش شبه مفقودة بالرغم من وجود الثلاثي الأجنبي البرازيليين ريتشي فينيسيوس وبيتو والمدافع السلوفاكي ماتي بودستافيك.

وسيطر الانصار على المجريات، إلا أنه افتقد الى الفاعلية في ظل خطة دفاعية محكمة لعب بها مدرب شباب الساحل الحالي ولاعب الأنصار السابق مالك حسون.

وكاد الأنصار يخرج خاسرا للقاء لو استغل الفريق الضيف الفرص القليلة التي سنحت أمام لاعبيه لا سيما الغاني نوهو فوسيني في الدقائق الأخيرة، علما ان الساحل تابع اللقاء بعشرة لاعبين بعد طرد الغاني عيسى ياكوبو في الدقيقة 80.

وصعد الأنصار الى المركز الثاني موقتا برصيد 25 نقطة، وبقي الساحل وصيفا للقاع برصيد 13 نقطة.

– ترتيب فرق الصدارة:

1- العهد 30 نقطة من 14 مباراة

2- الأنصار 25 من 15

3- الصفاء 25 من 14

4- السلام زغرتا 24 من 14

5- النجمة 22 من 14