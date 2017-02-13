الدوري الفرنسي: نيس يفشل في اللحاق بسان جرمان الى المركز الثاني

فشل نيس مفاجأة الموسم في اللحاق بباريس سان جرمان الى المركز الثاني بسقوطه في فخ التعادل مع مضيفه رين 2-2 الاحد في المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري الفرنسي.

على ملعب “روازون بارك” وامام 23 الف متفرج، كان رين في طريقه الى استعادة نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المباريات الثماني الاخيرة (3 هزائم و5 تعادلات) عندما حسم الشوط الاول في صالحه بهدفين نظيفين سجلهما مورغان امالفيتانو (7) والعاجي جيوفاني سيو (21).

لكن نيس فرض افضليته في الشوط الثاني وقلص الفارق عبر اليوناني اناستاسيو دونيس في الدقيقة 59، قبل ان يدرك فالنتان ايسيريك التعادل في الدقيقة 81.

وتراجع نيس الى المركز الثالث برصيد 53 نقطة بفارق 5 نقاط عن جاره الجنوبي موناكو المتصدر ونقطتين عن شريكه الصسابق في المركز الثاني باريس سان جرمان حامل اللقب في الاعوام الاربعة الاخيرة.

في المقابل، سقط رين في فخ التعادل للمباراة الخامسة على التوالي والسادسة في مبارياته التسع الاخيرة فواصل صيامه عن الانتصارات منذ 4 كانون الاول/ديسمبر الماضي وتراجع الى المركز العاشر برصيد 33 نقطة.

وعزز سانت اتيان موقعه في المركز الخامس بفوزه الكبير على ضيفه لوريان 4-صفر على ملعب “جوفروا غيشار” وامام 28 الف متفرج.

وسجل لويك بيران (18) وجوردان فيرتو (20) ورومان حموما (58) والبرتغالي جورج اينتيما (90+1) الاهداف.

ورفع سانت اتيان رصيده الى 39 نقطة مقابل 22 نقطة للوريان صاحب المركز الاخير.

وفي مباراة ثالثة على ملعب “لا بوجوار” وامام 23 الف متفرج، عاد نانت الى نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المباريات الثلاث الاخيرة (خسارتان وتعادل) بفوزه الثمين على ضيفه مرسيليا 3-2.

وتقدم نانت بهدفين للبرازيلي دييغو كارلوس (12) والبولندي ماريوش ستيبينسكي (20)، وقلص بافيتيمبي غوميس الفارق في الدقيقة 49، لكن ادريان توماسون اعاده الى سابق عهده بتسجيله الهدف الثالث لاصحاب الارض بعد دقيقة واحدة، قبل ان يسجل غوميس الهدف الثاني للضيوف في الدقيقة 61 رافعا رصيده الى 16 هدفا في المركز الثالث على لائحة الهدافين.

ورفع نانت رصيده الى 29 نقطة في المركز الثاني عشر، فيما تجمد رصيد مرسيليا عند 36 نقطة وتراجع الى المركز السادس.

– ترتيب فرق الصدارة:

1- موناكو 58 نقطة من 25 مباراة

2- باريس سان جرمان 55 من 25

3- نيس 53 من 25

4- ليون 40 من 24

5- سانت اتيان 39 من 25