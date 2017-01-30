الدوري الفرنسي: موناكو يحافظ على الصدارة بنقطة ثمينة من حامل اللقب

حافظ موناكو على الصدارة بتعادله الثمين مع مضيفه موناكو 1-1 الاحد في قمة وختام المرحلة الثانية والعشرين من الدوري الفرنسي لكرة القدم، واستغل جاره نيس النتيجة ولحق به الى المركز الاول بفوزه على ضيفه غانغان 3-1.

في المباراة الاولى على ملعب بارك دي برانس وامام نحو 45 الف متفرج، كان باريس سان جرمان في طريقه الى الثأر من موناكو الذي كان هزمه 3-1 ذهابا على ملعب لويس الثاني، عندما تقدم بهدف لهدافه الدولي الاوروغوياني ادينسون كافاني في الدقيقة 81 من ركلة جزاء اثر عرقلة الدولي الالماني والوافد الجديد في صفوف نادي العاصمة يوليان دراكسلر داخل المنطقة من طرف المدافع جبريل سيديبيه.

وعزز كافاني موقعه في صدارة لائحة الهدافين برصيد 21 هدفا.

لكن البرتغالي برناردو سيلفا ادرك التعادل في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من تسديدة قوية من خارج المنطقة اسكنها على يسار الحارس الفونس اريولا.

وتأثر الفريق الباريسي كثيرا لغياب لاعب وسطه الدولي الايطالي ماركو فيراتي بسبب الاصابة وفشل بالتالي في فك عقدة موناكو على ملعب بارك دي برانس حيث لم يفز عليه في الدوري منذ عام 2007 عندما تغلب عليه 4-2.

ورفع موناكو رصيده الى 49 نقطة وبات يتقدم بفارق الاهداف عن نيس و3 نقاط عن باريس سان جرمان حامل اللقب في الاعوام الاربعة الاخيرة.

وتقدم نيس بهدفين نظيفين في الشوط الاول عبر المهاجم الحسن بليا (11) ولاعب الوسط المدافع الدولي العاجي جان سيري (388).

ورفع بليا المالي الاصل رصيده الى 11 هدفا في المركز الخامس على لائحة الهدافين.

وقلص غانغان الفارق مطلع الشوط الثاني عبر المهاجم جيمي بريان في الدقيقة 63، وضغط بقوة في الدقائق الاخيرة بحثا عن التعادل بيد ان الدولي الايطالي المشاكس ماريو بالوتيلي بدد اماله بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 87.

ورفع بالوتيلي رصيده الى 9 اهداف في المركز السابع على لائحة الهدافين.

وضرب نيس عصفورين بحجر واحد فهو عاد الى الصدارة التي فقدها في المرحلة الماضية لصالح جاره الجنوبي موناكو، ونغمة الانتصارات التي غابت عنه في المباريات الثلاث الاخيرة (3 تعادلات).

في المقابل، تابع غانغان نتائجه المخيبة ومني بخسارته الثانية في مبارياته الاربع الاخيرة وفشل في استعادة المركز الخامس من مرسيليا الفائز مونبلييه 5-1 الجمعة في افتتاح المرحلة.

وتجمد رصيده غانغان عند 31 نقطة وتراجع الى المركز الثامن بفارق نقطتين خلف مرسيليا وسانت اتيان العائد بفوز ثمين على حساب مضيفه تولوز بثلاثية نظيفة تناوب على تسجيلها نولان رو (9 و67 من ركلتي جزاء) وكيفن مونيه-باكيه (55).

ولعب تولوز بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 47 اثر طرد لاعب وسطه البرازيلي ويرجيتون صوماليا.

– ترتيب فرق الصدارة:

1- موناكو 49 نقطة من 22 مباراة

2- نيس 49 من 22

3- باريس سان جرمان 46 من 22

4- ليون 37 من 21

5- مرسيليا 33 من 22

سانت اتيان 33 من 22