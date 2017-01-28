الدوري الفرنسي: مرسيليا يستعيد التوازن

استعاد مرسيليا توازنه وارتقى الى المركز الخامس مؤقتاً بفوزه الكبير على ضيفه مونبلييه 5-1 الجمعة على ملعب فيلودروم في مرسيليا امام نحو 37 الف متفرج في افتتاح المرحلة الثانية والعشرين من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وفرض المهاجم الدولي السابق بافيتيمبي غوميس نفسه نجما للقاء بتسجيله هاتريك في الدقائق 4 و19 و77 رافعا رصيده الى 13 هدفا في المركز الثالث على لائحة الهدافين.

واضاف البرتغالي رولاندو جا فونسيكا الهدف الرابع (39)، فيما اختتم فلوران توفان المهرجان بالخامس في الدقيقة 88 من ركلة جزاء.

وسجل الدولي الجزائري السابق رياض بودبوز الهدف الوحيد للضيوف في الدقيقة 49 رافعا رصيده الى 8 اهداف هذا الموسم.

واكمل مونبلييه المباراة بعشرة لاعبين اثر طرد مدافعه ويليام ريمي في الدقيقة 87 لتسببه بركلة الجزاء.

وشهدت المباراة مشاركة المدافع الدولي باتريس ايفرا اساسيا مع مرسيليا بعد انتقاله الى صفوفه الاربعاء قادما من يوفنتوس الايطالي.

وهو الفوز الاول لمرسيليا بعد خسارتين كبيرتين امام ضيفه موناكو 1-4 ومضيفه ليون 1-3، والتاسع هذا الموسم فرفع رصيده الى 33 نقطة وصعد الى المركز الخامس بفارق نقطتين امام غانغان الذي يحل ضيفا على نيس الثاني بعد غد الاحد في ختام المرحلة.

وتجمد رصيد مونبلييه، الذي مني بخسارته التاسعة هذا الموسم والثالثة في مبارياته الاربع الاخيرة التي لم يذق فيها طعم الفوز، عند 23 نقطة في المركز الثالث عشر.

وتستكمل المرحلة السبت بلقاءات ليون مع ليل، ونانسي مع بوردو، ورين مع نانت، ولوريان مع ديجون، وانجيه مع متز، وباستيا مع كاين.

ويلعب الاحد ايضا تولوز مع سانت اتيان، وباريس سان جرمان مع موناكو.

– ترتيب فرق الصدارة:

1- موناكو 48 نقطة من 21 مباراة

2- نيس 46 من 21

3- باريس سان جرمان 45 من 21

4- ليون 37 من 20

5- مرسيليا 33 من 22