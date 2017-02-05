الدوري الفرنسي: تولوز يضع حداً لهزائمه المتتالية

وضع تولوز حداً لمسلسل هزائمه المتتالية بتغلبه على ضيفه انجيه 4-صفر الاحد في المرحلة الثالثة والعشرين من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

ودخل تولوز الى اللقاء على خلفية اربع هزائم متتالية وتعادل في المراحل الخمس السابقة، الا انه استفاد من تواضع مستوى ضيفه انجيه الذي لم يحقق سوى فوز يتيم في المراحل الـ11 الاخيرة، لكي يحسم النقاط الثلاث لمصلحته.

ويدين تولوز بفوزه الى لاعبه الجديد اندي دولور الذي سجل الهدف الاول في الدقيقة 47، ثم توالت الاهداف الثلاثة الاخرى عبر الدنماركي مارتن برايثوايت (56 من ركلة جزاء) والارجنتيني اوسكار تريخو (69) والسويدي اولا تويفونن (89).

والاهداف الاربعة التي سجلها تولوز في غضون حوالي 43 دقيقة، تعادل عدد الاهداف التي سجلها في الدقائق الـ748 التي سبقت الهدف الذي سجله دولور القادم من تيغريس المكسيكي.

ورفع تولوز رصيده الى 29 نقطة في المركز العاشر، فيما تجمد رصيد انجيه عند 23 نقطة في المركز الثامن عشر.

– ترتيب فرق الصدارة:

1- موناكو 52 نقطة من 23 مباراة

2- باريس سان جرمان 49 من 23

3- نيس 49 من 23

4- ليون 37 من 21

5- سانت اتيان 33 من 22

مرسيليا 33 من 23