الدوري الـ56: طرابلس ـــ الأنصار اليوم.. والنجمة ـــ الإخاء غداً

تفتتح المرحلة الـ14 (الثالثة إيابا) من الدوري العام اللبناني الـ56 لكرة القدم، اليوم الجمعة، بمباراتين؛ فيحل الأنصار ضيفا على نادي طرابلس، الساعة 13:45 على ملعب رشيد كرامي البلدي، ويستضيف العهد شباب الساحل الساعة 14:15 على ملعبه – طريق المطار. وتتابع المرحلة غدا السبت بمباراتين ايضا، فيلتقي النبي شيت مع الاجتماعي الساعة 14:15 على ملعب امين عبد النور في بحمدون، ويستضيف النجمة الإخاء الأهلي عاليه الساعة 15:30 على ملعب مدينة الرئيس الشهيد رفيق الحريري الرياضية في صيدا. وتختتم المرحلة الـ14، بعد غدٍ الاحد، بمباراتين ايضا، فيحل الصفاء ضيفا على التضامن الساعة 14:15 على ملعب صور البلدي، ويستضيف السلام الراسينغ الساعة 15:30 على ملعب مجمّع زغرتا في المرداشية.

طرابلس ـــ الأنصار

المضيف العاشر يـ3 نقطة من ثلاثة انتصارات واربعة تعادلات وست خسارات (له 17، فيه 17)، والضيف وصيف القمة بـ24 نقطة من سبعة انتصارات وثلاثة تعادلات وثلاث خسارات (له 28، فيه 25). الفريقان التقيا ذهابا في المرحلة الرابعة، الاحد 16 تشرين الاول 2016، على ملعب مدينة كميل شمعون الرياضية، وتعادلا 1 – 1. ولن يفرط فادي العمري المدير الفني للطرابلسيين بنقاط المباراة كاملة، لاسباب عدة، ففريقه يخوض المبارة على ارضه وبين جمهوره، وافراده يسعون للابتعاد عن قاع القائمة وخطر الهبوط، واستغلال الحالة النفسية الصعبة التي يمر بها منافسهم بعد الخسارة «المذلة» في المرحلة الماضية بخماسية. في المقابل، سيحاول المدير الفني للانصار الصربي زوران بيسيتش إعادة الأمور الى نصابها في صفوف فريقه الذي سيغيب عنه محمد عطوي ومحمود كجك بسبب الإصابة، ونسيان المرحلة الـ13 والتفكير بمباراة طرابلس فقط، والعودة الى بيروت بفوز يصالح به جماهيره من جهة، وإبقاء فريقه ضمن المنافسة الجدية على اللقب، لأن اي نتيجة للاخضر غير الفوز وفوز العهد المتصدر والذي يستضيف الساحل الـ11 اليوم أيضا، فإن الفارق سيتسع بينهما الى خمس او ست نقاط. ومن الممكن أيضا ان يتراجع «ولاد الطريق الجديدة» إلى المركز الثالث في حال عاد «ولاد وطى المصيطبة» بعد غدٍ الاحد من صور فائزين على التضامن. كفة طرابلس والأنصار متكافئتان، وفوز اي منهما قد يأتي بفارق هدف.

العهد ـــ الساحل

المضيف صاحب الصدارة بـ27 نقطة من ثمانية انتصارات وثلاثة تعادلات وخسارتين (له 24 – فيه 10)، والضيف وصيف القاع بـ12 نقطة من ثلاثة انتصارات وثلاثة تعادلات وسبع خسارات (له 10 – فيه 16). الفريقان التقيا ذهابا على ملعب مدينة الرئيس الشهيد رفيق الحريري الرياضية في صيدا، في المرحلة الثانية، الثلاثاء 22 تشرين الثاني 2016، وفيها حقق الساحليون المفاجأة 1 – 0. لذا يتطلع العهد اليوم الى الثأر لخسارتهم الذهابية ورفع عدد نقاطهم الى 30 والإحتفاظ بالصدارة، على امل إحراز اللقب للمرة الخامسة في تاريخهم بعد مواسم 2007 – 2008 و2009 – 2010 و2010 – 2011 و2014 – 2015، علما ان العهد يملك ثاني اقوى خط هجوم بـ24 هدفا بعد الأنصار 28، وافضل خط دفاع اذ لم تهتز شباكه في 13 مباراة سوى عشر مرات. بينما يعاني الفريق الأزرق هجوميا اذ لم يفلح افراده في هز الشباك في 13 مباراة سوى عشر مرات، واهتزت شباكه 16 مرة. كفة الأصفر ارجح، ولا سيما بعد تولي المدير الفني باسم مرمر كفة القيادة الفنية بعد تعيين كابتن منتخب لبنان سابقا حسن ايوب مساعدا له، والتعادل وارد، وانتزاع نقطة من العهد إنجاز للساحليين للبقاء موسما جديدا بين الكبار.

النبي الشيت ـــ الاجتماعي

الفريق البعلبكي في حال حرجة اذ لم يعرف طعم الفوز، منذ 57 يوما أي منذ فوزه في المرحلة العاشرة على الأنصار على ملعب مدينة الرئيس الشهيد رفيق الحريري الرياضية في صيدا، الجمعة 2 كانون الاول 2016، بهدف حمل توقيع مهاجمه المتألق علي بزي في الوقت القاتل (88)، اذ أحرز بعدها نقطة واحدة في المراحل الـ11 والـ12 والـ13 جراء خسارتين تواليا وتعادل. ويحتل النبي شيت المركز الثامن بـ18 نقطة من خمسة انتصارات وثلاثة تعادلات وخمس خسارات (له 14 – فيه 13)، والاجتماعي يمر في حال انعدام وزن وهو الذي تعرض لـ11 خسارة مقابل فوزين وسجل افراده 9 أهداف فقط وتخردقت شباكه 34 مرة فهو الفريق الأقل تهديفا والأسوأ دفاعا في آن معا. واذا لم يتدارك مسؤولوه وضعه الخطير فإن خسارته امام النبي شيت ستكون بداية الطريق للعودة الى الدرجة الثانية، بعد موسمين تواليا بين الكبار، لأن مهمته بعدها ستكون في غاية الصعوبة، والباقي 8 مباريات وسيكون بالتالي مطالبا بالفوز على اقل تعديل في خمس مباريات وهو الذي فاز مرتين في 14 مباراة. وكان الفريقان التقيا ذهابا في المرداشية، في المرحلة التاسعة، الجمعة 25 تشرين الثاني 2016، واسفرت عن سقوط الاجتماعي 1 – 4. كفة النبي شيت ارجح لتكرار فوزه ورفع عدد نقاطه الى 21 في وسط اللائحة، والتعادل وارد، وفوز الاجتماعي ليس ببعيد اذا كان افراده يسعون للبقاء بين الكبار.

النجمة ـــ الإخاء

سيخوض النجمة مباراته الأولى على ملعب مدينة الرئيس الشهيد رفيق الحريري الرياضية في صيدا، هذا الموسم، وذلك عندما يستضيف الإخاء الأهلي عاليه، في مباراة اقل ما يقال عنها انها من النوع «الناري». اولا: لان النجمة سحق الإخاء 6 – 1 الأحد 10 كانون الاول 2016، في ختام منافسات مرحلة الذهاب (الـ11) في المرداشية، بسبب العقوبة الاتحادية على الفريق الجبلي وبالتالي حرمانه اللعب على ارضه. ثانيا: لان الإخاء سحق الأنصار 5 – 1 في المرحلة الماضية (13) في عقر دار الاخضر على ملعب مدينة كميل شمعون الرياضية، الاحد 22 كانون الثاني الجاري، في واحدة من افضل مباريات الفريق الجبلي في تاريخه. ثالثا: لان النجمة يطمح الى الفوز ورفع عدد نقاطه الى 22 وهو الذي حقق الفوز خمس مرات وتعادل في اربعة وخسر اربع مرات، وسجل 23 هدفا، واهتزت شباكه 13 مرة، وذلك للاقتراب من المربع الذهبي لترتيب البطولة، بقيادة المدير الفني جمال الحاج. وكان «ابناء المنارة» حققوا فوزا جيدا في المرحلة الماضية على حساب الاجتماعي 3 – 0 في طرابلس، الاحد ايضا. في المقابل،يسعى الإخاء بقيادة مديره الفني الجديد العراقي عبد الوهاب ابو الهيل للتأكيد في المباراة الثالثة تحت إشرافه، ان فوزه على الانصار لم يكن صدفة او ضربة حظ، وسيعمل لتحقيق الثأر لخسارة فريقه «الماكسي» في المرداشية، ورفع عدد نقاط الجبليين الى 17 وهم الذين فازوا حتى كتابة هذه السطور اربع مرات وتعادلوا مرتين وخسروا سبع مرات، ليكونوا في المنطقة الدافئة، على امل الاستمرار في الانتصارات فيما بعد والاقتراب مع غروب شمس البطولة من فرق النخبة. الكفتان مكتافئتان مع رجحان نسبي للكفة النبيذية، علما ان النجمة سيفتقد لاعبه المتألق في الآونة الأخيرة خالد تكه جي بسبب الوقف لنيله الإنذار الثالث المتراكم في المرحلة الـ13.

التضامن ـــ الصفاء

المضيف السابع بـ19 نقطة من ستة انتصارات وتعادل واحد وست خسارات (له 16 – فيه 16)، والضيف الثالث بـ24 نقطة من سبعة انتصارات وثلاثة تعادلات وثلاث خسارات (له 22 – فيه 14). الفريقات التقيا ذهابا في المرحلة السابعة، الجمعة 4 تشرين الثاني 2016، واسفرت عن فوز الصفاء 1 – 0 بضربة جزاء «بنالتي» مثيرة للجدل في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع ترجمها بنجاح كابتن الأصفر علي السعدي. ويغيب عن الصفاء مدافعه الدولي وليد اسماعيل بسبب الإصابة التي ستبعده شهرا واحدا. ويأمل المدير الفني الجديد للصوريين جمال طه تحقيق فوزه الثالث تواليا في مباراته الثالثة مع فريقه الجديد وبالتالي رفع عدد نقاطه الى 22، بينما لن يكون طموح المدير الفني المخضرم للصفاويين اميل رستم اقل من العودة الى بيروت بنقاط المباراة الكاملة والتي من خلالها قد ينتزع الصدارة، على امل الاحتفاظ باللقب بطلا للبنان. الكفتان متكافئتان وفوز اي منهما قد يأتي بفارق هدف.

السلام ـــ الراسينغ

الفريق الشمالي رابع الترتيب بـ21 نقطة من ستة انتصارات وثلاثة تعادلات واربع خسارات (له 20 – فيه 21)، والفريق البيروتي خلفه بفارق نقطة واحدة في المركز الخامس بـ20 نقطة من خمسة انتصارات وخمسة تعادلات وثلاث خسارات (له 18 – فيه 14). الفريقان التقيا ذهابا في المرحلة العاشرة، السبت 3 كانون الاول 2016، واسفرت عن فوز القلعة البيضاء بثلاثية بيضاء، على ملعب العهد. الكفتان متكافئتان، مع رجحان نسبي للكفة الشمالية لعوامل عدة، أبرزها انه يلعب على ارضه وبين جمهوره، ويريد الثأر لخسارته القاسية ذهابا، وتجديد الأمل بالمنافسة على اللقب اذ سيرفع رصيده الى 24 نقطة. ولا بديل للراسينغ اذا اراد انتزاع المركز الرابع من السلام الا الفوز.