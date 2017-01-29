الدوري الايطالي: فوز سابع على التوالي لإنتر ولاتسيو يتعثر مجدداً

حقق انتر فوزه السابع على التوالي وانتزع المركز الرابع من لاتسيو، بعد فوزه السهل على ضيفه بيسكارا 3-صفر وخسارة الثاني امام ضيفه كييفو صفر-1، السبت في المرحلة الثانية والعشرين من الدوري الايطالي لكرة القدم.

ورفع انتر رصيده الى 42 نقطة مقابل 40 للاتسيو، واستمرت حظوظ تأهله الى دوري ابطال اوروبا بالارتفاع بعد بداية متعثرة واقالة مدربه الهولندي فرانك دي بوير.

في المباراة الاولى، على ملعب “جوزيبي مياتسا” وامام 42 الف متفرج، سجل لانتر دانيلو دامبروزيو (23) والبرتغالي جواو ماريو (43) والبرازيلي الاصل ايدر (73).

ويزور انتر الاسبوع المقبل جوفنتوس المتصدر في تورينو في مباراة نارية.

وتعرضت امال لاتسيو بالمنافسة على اللقب لضربة جديدة بعد خسارته على ارضه امام كييفو صفر-1.

ففي مباراة متواضعة المستوى، اهتزت شباك لاتسيو في الدقيقة الاخيرة عن طريق روبرتو انغليزي بتسديدة من داخل المنطقة اثر هجمة مرتدة ملعوبة (90).

وهذه ثاني خسارة متتالية للاتسيو بعد سقوط فريق المدرب سيموني اينزاغي امام يوفنتوس صفر-2 الاسبوع الماضي.

من جهته، ابتعد كييفو عن المنطقة الساخنة المهددة بالهبوط واصبح في المركز العاشر.

وتختتم المرحلة الاحد بمباريات، تورينو مع اتالانتا، كالياري مع بولونيا، كروتوني مع امبولي، فيورنتينا مع جنوى، سمبدوريا مع روما، ساسوولو مع جوفنتوس المتصدر وحامل اللقب، اودينيزي مع ميلان، ونابولي مع باليرمو.

– ترتيب فرق الصدارة:

1- جوفنتوس 48 نقطة من 20 مباراة

2- روما 47 من 21

3- نابولي 44 من 21

4- انتر 42 من 22

5- لاتسيو 40 من 22