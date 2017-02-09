الدوري الايطالي: جوفنتوس مرشح لمواصلة زحفه نحو اللقب السادس توالياً

يبدو جوفنتوس المتصدر مرشحاً بقوة لمواصلة زحفه نحو اللقب السادس توالياً عندما يحل ضيفاً على كالياري الخامس عشر الاحد في المرحلة الرابعة والعشرين من الدوري الايطالي.

وعزز فريق “السيدة العجوز” موقعه في الصدارة بفوزه الثمين على مضيفه كروتوني بهدفين في الشوط الثاني للكرواتي ماريو ماندزوكيتش والارجنتيني غونزالو هيغواين الاربعاء في مباراة مؤجلة وابتعد بفارق 7 نقاط عن مطارده المباشر روما و9 نقاط عن نابولي الثالث.

وطالب مدرب جوفنتوس ماسيميليانو اليغري لاعبيه بالحفاظ على التركيز في المباريات المقبلة، وقال: “روما ونابولي يلعبان جيدا وبالتالي يجب وضع ذلك في الاعتبار”، مضيفا “ولكن يتعين علينا التركيز على ما نقوم به ومواصلة مشوارنا على الطريق الصحيح”.

واعرب اليغري عن ارتياحه للمستوى الذي ظهر به فريقه امام كروتوني لكنه اشار الى انه كان يتعين على لاعبيه “اللعب بطريقة افضل في الشوط الاول خصوصا ناحية سرعة التمرير، ولكننا عموما كنا افضل تنظيما”.

ويأمل جوفنتوس في مواصلة انتفاضته وتحقيق الفوز الخامس توالياً منذ خسارته امام فيورنتينا، من خلال استغلال المعنويات المهزوزة لدى مضيفه الذي لم يذق طعم الفوز في مبارياته الثلاث الاخيرة التي مني فيها بهزيمتين اخرها امام مضيفه اتالانتا برغامو في المرحلة الماضية.

ويعول جوفنتوس على ثنائيه الهجومي الضارب هيغواين ثاني لائحة الهدافين برصيد 16 هدفا بفارق هدف واحد خلف مهاحم روما البوسني ادين دزيكو، وماندزوكيتش ومن خلفهما صانع الالعاب الارجنتيني الاخر باولو ديبالا.

ويملك نابولي فرصة انتزاع المركز الثاني من روما وتقليص الفارق الى 6 نقاط بينه وبين جوفنتوس عندما يستضيف جنوى السادس عشر الجمعة في افتتاح المرحلة.

وتكتسي المباراة اهمية كبيرة بالنسبة الى نابولي الساعي الى الاقتراب اكثر من جوفنتوس والتشبث باماله في المنافسة على اللقب الغائب عن خزائنه منذ عام 1990 بقيادة نجمه الارجنتيني دييغو ارماندو مارادونا.

وتعتبر مباراة الجمعة بروفة لنابولي قبل سفره الى العاصمة الاسبانية لمواجهة ريال مدريد الاسباني الاربعاء المقبل في ذهاب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري ابطال اوروبا.

ويدخل نابولي المباراة بمعنويات عالية عقب فوزه الكاسح على مضيفه بولونيا 7-1 السبت الماضي، بينها ثلاثيتان لقائده الدولي السلوفاكي ماريك هامسيك والبلجيكي درييس ميرتنز شريك هيغواين في المركز الثاني على لائحة الهدافين.

ويتطلع هامسيك الذي سجل اول ثلاثية بالوان نابولي منذ انضمامه الى صفوفه عام 2007 قادماً من بريشيا رافعا رصيده الى 109 اهداف، الى تحطيم الرقم القياسي لافضل هداف في تاريخ النادي مارادونا (115 هدفا).

وقال هامسيك الذي تخطى هداف النادي في الثلاثينيات اتيلا سالوسترو في المركز الثاني لافضل الهدافين : “انه اول هاتريك لي في الكالشيو وانا سعيد بذلك، مضيفا “انه شرف كبير لي ان اكون خلف مارادونا على لائحة الهدافين التاريخيين للنادي. مارادونا لاعب فريد من نوعه، لا يوجد لاعب مثله، ولكنني اريد ان احطم رقمه. سيكون ذلك هدفي هذا الموسم واذا لم أتمكن من ذلك فسيكون في المستقبل”.

وبدوره يأمل نابولي في استغلال المعنويات المهزوزة لدى جنوى الذي لم يذق طعم الفوز في مبارياته السبع الاخيرة (6 هزائم وتعادل واحد) وتحديدا منذ تغلبه على فيورتنينا 1-0 في 15 كانون الاول الماضي.

ويخوض روما مهمة روما سهلة امام مضيفه كروتوني صاحب المركز الاخير وستكون تحضيرية للقمة المرتقبة ضد مضيفه فياريال الاسباني الخميس المقبل في ذهاب الدور الثاني لمسابقة الدوري الاوروبي “يوروبا ليغ”.

وتختتم المرحلة بقمة نارية الاثنين المقبل بين لاتسيو الرابع وضيفه ميلان الذي حقق فوزا ثمينا وبتسعة لاعبين على حساب مضيفه بولونيا 1-00 الاربعاء في مباراة مؤجلة.

ويرصد انتر ميلان الخامس العودة الى سكة الانتصارات المتتالية التي توقفت في المرحلة الماضية عندما خسر امام جوفنتوس، وذلك خلال استضافته امبولي السابع عشر بعد غد السبت.

ويلعب السبت فيورنتينا الثامن مع اودينيزي الحادي عشر، والاحد باليرمو الثامن عشر مع اتالانتا برغامو السادس، وساسوولو الثالث عشر مع كييفو فيرونا الثاني عشر، وتورينو التاسع مع بيسكارا الاخير، وسمبدوريا العاشر مع بولونيا الرابع عشر.