الدوري الايطالي: جوفنتوس في رحلة محفوفة بالمخاطر الى فلورنسا

سيكون جوفنتوس المتصدر وحامل اللقب في رحلة محفوفة بالمخاطر الى فلورنسا، عندما يحل الاحد ضيفا على فيورنتينا في المرحلة العشرين من الدوري الايطالي لكرة القدم.

ويأمل فريق المدرب ماسيميليانو اليغري الحفاظ على فارق النقاط الاربع الذي يفصله عن اقرب ملاحقيه روما، من خلال تأكيد تفوقه على فيورنتينا الذي لم يهزمه نادي “السيدة العجوز” في الدوري منذ تشرين الاول/اكتوبر 2013 (4-2).

الا ان فيورنتينا التاسع لم يخسر ايا من المباريات المحلية التي خاضها هذا الموسم على ملعبه “ارتيميو فرانكي”، وآخرها الاربعاء الماضي حين تغلب على كييفو 1-صفر ليبلغ ربع نهائي الكأس.

ولم يقدم جوفنتوس اداء مقنعا في مستهل حملة دفاعه عن لقبه كبطل لمسابقة الكأس، اذ عانى لتخطي اتالانتا على ارضه الاربعاء 3-2.

فبعد تقدمه 2-صفر في الشوط الاول عبر الارجنتيني باولو ديبالا والكرواتي ماريو ماندزوكيتش، وجد فريق اليغري نفسه في وضع صعب بعدما قلص اتالانتا الفارق في الشوط الثاني.

ثم اعتقد صاحب الارض انه حسم اللقاء نهائيا بتسجيله الهدف الثالث في ربع الساعة الاخير من ركلة جزاء للبوسني ميراليم بيانيتش، الا ان انفاس جمهور حبست حتى صافرة النهاية بعدما اهتزت شباك “السيدة العجوز” مرة اخرى في الدقيقة 81.

وشارك الفنزويلي توماس رينكون اساسيا في مباراة الاربعاء للمرة الاولى منذ انتقاله الى جوفنتوس من جنوى مقابل 8 ملايين يورو.

وتحدث عن هذه التجربة في مقابلة مع شبكة “سكاي سبورت”، قائلا “من الرائع ان ترى الملعب شبه ممتلىء بهذه الطريقة في مباراة ضمن مسابقة كأس ايطاليا (الأقل اهمية من من الدوري او دوري ابطال اوروبا)، لكننا نتحدث هنا عن جوفنتوس”.

اضاف رينكون: “انا مرتاح جدا هنا، الزملاء رحبوا بي بحرارة. انهم نجوم كبار ومحترفون حقيقيون”، علما ان مشاركته الاولى كانت في ختام مباراة المرحلة السابقة في الدوري ضد بولونيا (3-صفر).

واكد اللاعب الفنزويلي البالغ من العمر 28 عاما “اعمل بجهد كبير للتأقلم بافضل طريقة ممكنة مع اسلوب لعب المدرب. كانت المباراة (الاربعاء) الاولى لي في التشكيلة الاساسية، حققنا النتيجة المطلوبة، الا اني اعلم على صعيد شخصي ان باستطاعتي تقديم المزيد”.

وتوقع بان تكون مباراة الاحد ضد فيورنتينا “صعبة ونحتاج الى مقاربتها بجدية تامة، وهذه هي حال جوفنتوس على الدوام”، مضيفا “يجب التركيز على طريقة لعبنا في مسعانا لضمان نتيجة ايجابية”.

ورينكون ليس اللاعب الوحيد الذي ينضم الى جوفنتوس خلال فترة الانتقالات الشتوية، بل تعاقد فريق اليغري الخميس مع قلب الدفاع الشاب ماتيا كالدارا (22 عاما) من اتالانتا حتى حزيران2021 مقابل 15 مليون يورو، الا انه ابقاه مع الاخير على سبيل الاعارة حتى حزيران 2018.

وبعيدا من الانتقالات، يدرك جوفنتوس ان الخطأ ممنوع الاحد لان روما سيكون في المرصاد لتضييق الخناق عليه، وسيحاول القيام بذلك الاحد ايضا في مباراة خارج ملعبه ضد مضيفه اودينيزي العاشر.

– الى ذلك، يلعب نابولي الثالث بفارق سبع 7 نقاط عن جوفنتوس وثلاث عن روما، مع ضيفه المتواضع بيسكارا الاحد ايضا في مباراة تبدو في متناوله ضد متذيل الترتيب، وستشكل “بروفة” لما ينتظره السبت المقبل عندما ينتقل الى ملعب “سان سيرو” لمواجهة ميلان الخامس.

– وبدوره، يجدد ميلان الموعد مع مضيفه تورينو الاثنين بعدما تخطاه الخميس (2-1) في مسابقة الكأس لكن على ملعبه “سان سيرو”.

– وتفتتح المرحلة السبت بمباراتي كروتوني مع بولونيا، وانتر ميلان السابع مع كييفو. ويلتقي الاحد كالياري مع جنوى، ولاتسيو الرابع مع اتالانتا السادس، وسمبدوريا مع امبولي، وساسوولو مع باليرمو.