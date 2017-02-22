الدوري الاوروبي: اليونايتد يجدد فوزه امام سانت اتيان ويحسم تأهله‎

ضمن فعاليات اياب الدور الـ32 من منافسات الدوري الاوروبي ، حسم نادي مانشستر يونايتد مسألة تأهله الى الدور المقبل بعد ان جدد فوزه امام سانت اتيان وبواقع 1-0 ليحسم مجموع المبارتين وبواقع 4-0 ويحسم تأهله الى الدور الـ16 .

وكان الشوط الاول قليل الفرص وباهتاً بشكل كبير بين الجانبين حيث سيطر الاداء الحذر على مجرياته وحاول لاعبو الشياطين الحمر امتصاص فورة لاعبي سانت اتيان والذين دخلوا المباراة بإستيحاء كبير حيث فشلوا في تهديد مرمى الحارس روميرو لينحصر الصراع اكثر في وسط الملعب ولم ينجح لاعبو المدرب غالتييه من فرض ايقاعهم الهجومي على ارضية ملعبهم وفاجأهم هنريك ميختاريان بهدف السبق في الدقيقة 17 بعد تمريرة حاسمة من خوان ماتا وبعدها بدقائق خرج ميختاريان مصاباً وحاول لاعبو سانت اتيان القيام ببعض الهجمات الطفيفة على مرمى الشياطين الحمر ولكن خطورتهم ظلت محدودة وبدون أي فعالية تذكر ، فيما نجح ابناء المدرب مورينيو من قتل ايقاع المباراة لينتهي هذا الشوط بتقدم اليونايتد بواقع 1-0 .

وفي الشوط الثاني سيطر لاعبو سانت اتيان على مجرياته بشكل كبير وسط تراجع لاعبي اليونايتد الى الوراء وضغط لاعبو المدرب غالتييه بقوة وسنحت لهم العديد من الفرص ولكن اللمسة الاخيرة غابت عنهم وشهدت الدقيقة 63 طرد مدافع اليونايتد بايلي بعد نيله الانذار الثاني في المباراة وليلعب الفريق الانكليزي منقوص العدد ليواصل الفريق الفرنسي ضغطه ولكن خطورته اقتصرت على بعض المحاولات الهامشية في ظل التنظيم الدفاعي لابناء المدرب مورينيو واعتمد لاعبو اليونايتد على الهجمات المرتدة وبعدها لجأ المدرب الداهية لاجراء تبديلات في صفوف فريقه ، وفي الدقائق الـ15 الاخيرة هدأت وتيرة اللقاء بشكل كبير بين الفريقين حيث نجحت خبرة لاعبي اليونايتد في ايقاف مصدر خطورة الفريق الفرنسي لتنتهي المباراة بفوز اليونايتد وبواقع 1-0 .

وفي باقي المباريات ، حسم نادي شالكه مسألة تأهله الى الدور المقبل بالرغم من تعادله امام باوك اليوناني وبواقع 1-1 مستغلاً انتصاره الكبير ذهاباً بواقع 3-0 ليحسم الفريق الالماني تأهله وكانت المباراة قوية ومثيرة من الجانبين ونجح شوبف من افتتاح التسجيل للفريق الملكي الازرق في الدقيقة 23 بعد تميرة حاسمة من شووب موتينغ وفي الدقيقة 25 سجل مدافع شالكه ناستاسيتش هدف خطأ في مرماه لتنتهي المباراة بالتعادل الايجابي وبواقع 1-1 ، وبدوره حسم كراسنودار مسألة تأهله امام فنربخشه وذلك بعد ان قاده الى التعادل وبواقع 1-1 مستفيداً من تحقيقه الفوز ذهاباً وبواقع 1-0 ليحسم مجموع المبارتين لصالحه وبواقع 2-1 .