الدوري الانكليزي: فوز ساحق لسيتي وسقوط يونايتد في فخ التعادل

حقق مانشستر سيتي فوزاً كاسحاً على مضيفه وست هام برباعية نظيفة في ختام المرحلة الثالثة والعشرين من بطولة انكلترا لكرة القدم الاربعاء.

وكرر سيتي فوزه على وست هام في عقر دار الاخير بعد ان الحق به خسارة اقسى قوامها خمسة اهداف نظيفة في مسابقة الكأس الشهر الماضي، ليرفع الفائز رصيده الى 46 نقطة متساويا مع ليفربول الرابع وبفارق نقطة واحدة عن توتنهام وارسنال صاحبي المركزين الثاني والثالث تواليا.

وكانت المفاجأة في صفوف مانشستر سيتي قرار مدربه بيب غوارديولا استبعاد المهاجم الارجنتيني سيرخيو اغويرو من التشكيلة الاساسية واسناد مركز الهجوم الى البرازيلي الوافد جديدا الى صفوف الفريق غابريل جيسوس، في حين اشرك الحارس الارجنتيني كاباييرو بدلا من التشيلي كلاوديو برافو.

وافتتح البلجيكي كيفن دي بروين التسجيل لسيتي في الدقيقة 17 بعد ان حول كرة وصلته على حدود نقطة الجزاء داخل الشباك، وسرعان ما اضاف الاسباني دافيد سيلفا الثاني من مسافة مماثلة (21).

وسجل جيسوس الهدف الثالث بعد تلقيه كرة من رحيم ستيرلينغ ليتابعها من مسافة قصيرة داخل الشباك (39).

واختتم العاجي يايا توريه مهرجان الاهداف بتسجيله الرابع من ركلة جزاء (67).

في المقابل، سقط مانشستر يونايتد في فخ التعادل السلبي على ملعبه ضد هال سيتي صاحب المركز الاخير ليفشل بالتالي في الاقتراب من فرق الصدارة التي اهدرت جميعها نقاطا بالامس.

والتعادل هو الثالث على التوالي ليونايتد بعد خروجه بالتعادل الايجابي مع ليفربول وستوك سيتي بنتيجة واحدة 1-1.

وفرض حارس مرمى هال سيتي الدين ياكوبوفيتش نفسه نجما للمباراة لانه تعملق في الذود عن مرماه وتصدى لاكثر من محاولة خطرة لمانشستر يونايتد مانحا فريقه نقطة ثمينة.

وفي مباراة ثالثة، تعادل ستوك سيتي مع ايفرتون 1-1. سجل للاول العملاق بيتر كراوتش (7) وهو هدفه المئة في الدوري الانكليزي الممتاز، قبل ان يعادل راين شوكروس لايفرتون خطأ في مرمى فريقه (37).

– ترتيب فرق الصدارة:

1- تشلسي 56 نقطة من 23 مباراة

2- توتنهام 47 من 23

3- ارسنال 47 من 23

4- ليفربول 46 من 23

5- مانشستر سيتي 46 من 23