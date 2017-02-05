الدوري الانكليزي: جيزوس يرتقي بسيتي الى المركز الثالث

استفاد مانشستر سيتي على اكمل وجه من الخسارة التي تعرض لها السبت كل من ارسنال وليفربول لشق طريقه الى المركز الثالث، وذلك بتغلبه على ضيفه سوانسي سيتي بصعوبة 2-1 الاحد في المرحلة الرابعة والعشرين من الدوري الانكليزي لكرة القدم.

ويدين سيتي بفوزه الى الوافد الجديد البرازيلي غابرييل جيزوس الذي سجل الهدفين، ثانيهما في الوقت بدل الضائع حين كان الفريقان في طريقهما الى التعادل.

واصبح فريق المدرب الاسباني جوسيب غوارديولا في المركز الثالث برصيد 49 نقطة وبفارق 10 نقاط عن تشلسي المتصدر وثلاث عن توتنهام الثاني، مستفيدا من خسارة ارسنال امام جاره تشلسي (1-3) وليفربول امام هال سيتي (صفر-2) السبت.

واكد سيتي، الطامح على الاقل للحصول على احد المراكز المؤهلة الى دوري ابطال اوروبا الموسم المقبل في حال لم يتمكن من اللحاق بتشلسي في المراحل الـ14 المتبقية، تفوقه التام على سوانسي بين جماهيره اذ حقق فوزه الـ11 تواليا في الدوري على الفريق الويلزي الذي يعود انتصاره الاخير في معقل الـ”سيتيزينس” الى 14 اذار 1951 (2-1 في دوري الدرجة الثانية حينها).

وهذه الهزيمة الثانية في الدوري لسوانسي سيتي مقابل فوزين من اصل اربع مباريات خاضها بقيادة مدربه الجديد بول كليمنت الذي خلف الاميركي بوب برادلي، فتجمد رصيد الفريق الويلزي عند 21 نقطة في المركز السابع عشر وبفارق نقطة فقط عن منطقة الهبوط.

واستهل سيتي اللقاء بشكل مثالي اذ افتتح التسجيل منذ الدقيقة 11 عبر غابرييل جيزوس الذي سقطت الكرة امامه اثر مجهود فردي مميز للاسباني دافيد سيلفا على الجهة اليسرى وتمريرة موجهة نحو رحيم ستيرلينغ، الا ان الدفاع اعترضها لتصل الى لاعب بالميراس السابق الذي سددها مباشرة في الشباك.

ثم فشل سيتي في الاستفادة من الدفع المعنوي لتعزيز تقدمه فدفع الثمن في نهاية المطاف لان سوانسي ادرك التعادل في الدقيقة 81 عبر الايسلندي غيلفي سيغوردسون الذي وصلته الكرة عند مشارف المنطقة، فاطلقها ارضية الى الزاوية اليسرى لمرمى الحارس الارجنتيني ويلي كاباييرو الذي خدع بعدما مرت الكرة من بين ساقي زميله جون ستونز.

واحتكم بعدها غوارديولا الى الهداف الارجنتيني سيرخيو اغويرو الذي دخل بدلا من ستيرلينغ (83) الا ان شيئا لم يتغير حتى الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع عندما لعب دافيد سيلفا كرة عرضية من الجهة اليمنى هذه المرة، فارتقى لها غابرييل جيزوس وحولها برأسه في جسد الحارس لوكاس فابيانسكي الا ان اللاعب البرازيلي كان في المكان المناسبة لمتابعها في الشباك الخالية.

وهذا الهدف الثالث للاعب البرازيلي البالغ من العمر 19 عاما في ثاني مباراة له اساسيا في الفريق، بعد ان افتتح سجله التهديفي في الدوري الممتاز في المرحلة السابقة ضد وست هام (4-صفر) حين اصبح اول لاعب في تاريخ سيتي يسجل ويمرر كرة حاسمة (سجل منها البلجيكي كيفن دي بروين) في اول مباراة له كأساسي.

– ترتيب فرق الصدارة:

1- تشلسي 59 نقطة من 24 مباراة

2- توتنهام 50 من 24

3- مانشستر سيتي 49 من 24

4- ارسنال 47 من 24

5- ليفربول 46 من 24