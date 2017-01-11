الدوري الاميركي للمحترفين: يوتا جاز يهزم حامل اللقب

اسقط يوتا جاز على ارضه كليفلاند كافالييز حامل اللقب 100-92، على رغم تسجيل نجم الاخير ليبرون جيمس 29 نقطة، وذلك ضمن مباريات دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين الثلاثاء.

وكان جيمس افضل مسجل في المباراة، واضاف ست متابعات وخمس تمريرات حاسمة، بينما اضاف زميله كايري ايرفينغ 20 نقطة.

الا ان هذا الاداء لم يكف كافالييرز للتفوق على يوتا الذي تميز بالجهد الجماعي للاعبيه الذي سجل ستة منهم 10 نقاط على الاقل.

اما أفضل مسجل في صفوف الفريق المضيف فكان غوردون هايورد (28 نقطة و9 متابعات)، واضاف رودني هود اليها 18 نقطة.

والفوز هو الرابع والعشرون ليوتاه مقابل 16 هزيمة، في حين مني كليفلاند بخسارته التاسعة مقابل 28 فوزا.

وفرض يوتاه ايقاعه تدريجا في المباراة، وانهى الشوط الاول متقدما 56-41. الا ان كليفلاند وجيمس قلبا المباراة لصالحهما في الربع الثالث، وتمكنا من التقدم على الفريق المضيف 60-58.

الا ان نقطة التحول كانت عن طريق هاورد، الذي قاد فريقه الى تسجيل 16 نقطة متتالية من دون رد، ويتقدم على حامل اللقب 74-60. وعلى رغم تقليص كليفلاند الفارق في الربع الرابع الى ست نقاط (90-96) قبل نهاية المباراة بدقيقتين و26 ثانية.

الا ان هاورد سجل رمية ثلاثية اتاحت لفريقه توسيع الفارق الى تسع نقاط، والحفاظ على افضليته حتى نهاية المباراة.

– ثلاثية مزدوجة لهاردن –

الى ذلك، واصل نجم هيوستن روكتس جيمس هاردن عروضه المميزة هذا الموسم، وحقق الثلاثية المزدوجة “تريبل دبل” الحادية عشرة، مساهما في فوز فريقه على تشارلوت هورنتس 121-114.

وسجل هاردن 40 نقطة و15 متابعة و10 تمريرات حاسمة ليرفع فريقه رصيده الى 31 نقطة مقابل 9 هزائم هذا الموسم.

وعدا عن الـ “تريبل دبل”، ساهم هاردن في انقاذ فريقه في اللحظات الحاسمة. فبعد تقدم هيوستن 108-90 قبل ثماني دقائق من النهاية، رد تشارلوت بتسجيل 21 نقطة (بينها اربع رميات ثلاثية متتالية) مقابل نقطتين فقط لخصمه، ليتقدم 111-110 قبل النهاية بزهاء دقيقتين.

الا ان هاردن وفر تمريرة حاسمة لراين اندرسون سجل اثرها ثلاثية، قبل ان يسجل هاردن بنفسه سلتين متتاليتين.

واضاف تريفور اريزا 16 نقطة وكوري بروير 15 نقطة لهيوستن، بينما كان كيمبا ووكر الافضل لدى هورنتس مع 25 نقطة.

وجعلت العروض التي يقدمها هاردن منه احد المؤهلين للمنافسة بقوة على لقب افضل لاعب في الموسم العادي. الا انه اكد في تصريحات بعد المباراة ان تركيزه هو على أداء الفريق ككل.

وقال: “طالما انني العب بطريقة صحيحة ولا اكون انانيا ونفوز في المباريات، فالأمر طبيعي”، مضيفا تعليقا على احتمال اختياره أفضل لاعب “لا أفكر به اطلاقا، اذا حصل كان به، الاهم هو الفوز”.

– وفي مباريات أخرى، فاز غولدن ستايت ووريرز على ميامي هيت 107-95، وتورونتو رابتورز على بوسطن سلتكس 114-106، وبورتلاند ترايل بلايزرز على لوس انجليس لايكرز 108-87، وساكرامنتو كينغز على ديترويت بيستونز 100-944، واتلانتا هوكس على بروكلين نتس 117-97، وواشنطن ويزادرز على شيكاغو بولز 101-99.