الدوري الاميركي: سان انطونيو ثاني المتأهلين الى “البلاي اوف”

بات سان انطونيو سبيرز ثاني المتأهلين الى الادوار الاقصائية (بلاي اوف) في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين بتحقيقه فوزه السابع على التوالي وكان على مينيسوتا تمبروولفز 97-90 بعد التمديد السبت (الوقت الاصلي 83-83).

ورفع سان انطونيو رصيده الى 48 فوزا في 61 مباراة، في المركز الثاني للمنطقة الغربية خلف غولدن ستايت ووريرز (50 فوزا و11 خسارة)، فلحق به الى البلاي اوف.

والفرصة سانحة امام سان انطونيو لانتزاع صدارة المنطقة من غولدن ستايت، خصوصا بعد تراجع اداء الاخير وخسارته مباراتيه الاخيرتين متأثرا باصابة لنجمه كيفن دورانت في أربطة الركبة ستبعده نحو أربعة أسابيع على الاقل.

ونجج مدرب سان انطونيو غريغ بوبوفيتش في قيادة فريقه الى البلاي اوف للموسم العشرين على التوالي، معادلا رقم فيل جاكسون مع شيكاغو بولز ولوس انجليس ليكرز.

واحرز مدرب سان انطونيو خمسة القاب في الدوري منذ توليه المهمة في 1996.

وقال بوبوفيتش: “حالفنا الحظ فعلا للفوز بهذه المباراة لان هذا الفريق الشاب لمينيسوتا لعب أفضل منا”.

وتابع: “لم نستسلم، وادركنا أكثر وأكثر انه لا يجب ان نرتبك وانه يتعين علينا فقط مواصلة اللعب”.

وتألق كاوهي ليونارد في صفوف سان انطونيو كالعادة بتسجيله 34 نقطة مع 10 متابعات و5 تمريرات حاسمة، واضاف لاماركوس الدريدج 18 نقطة مع 10 متابعات، وباو غاسول 17 نقطة مع 8 متابعات.

وسجل لمينيسوتا كارل-انطوني تاونز 24 نقطة مع 14 متابعة واندرو ويغينز 17 نقطة.

ويملك سان انطونيو فرصة مواصلة انتصاراته المتتالية عندما يواجه الاثنين هيوستن روكتس الفائز على ممفيس غريزليز 123-108.

وبرز جيمس هاردين نجم هيوستن بتسجيله 33 نقطة مع 7 متابعات و11 تمريرة حاسمة، محققا الثنائية المزدوجة (دابل دابل) للمرة التاسعة والاربعين في مسيرته.

وسجل كلينت كابيلا 24 نقطة مع 11 متابعة، واريك غوردون 18 نقطة أخرى لهيوستن، في حين كان مايك كونلي الابرز لممفيس برصيد 23 نقطة مع 6 متابعات و7 تمريرات حاسمة، مع 20 نقطة و10 متابعات لزميله جامايشال غرين.

ويأتي هيوستن روكتس خلف غولدن ستايت وسان انطونيو مباشرة في المركز الثالث للمنطقة الغربية وله 44 فوزا مقابل 19 خسارة.

في المقابل، لقي ممفيس الساعي الى التأهل حيث يحتل المركز السادس في المنطقة ذاتها ايضا خسارته السابعة والعشرين في 63 مباراة.

ولقي كليفلاند كليفلاند حامل اللقب ومتصدر المنطقة الشرقية خسارته التاسعة عشرة في 61 مباراة أمام ميامي هيت 92-120.

ويسعى ميامي تاسع المنطقة (29 فوزا و34 خسارة) لحجز احدى بطاقات التأهل الى البلاي اوف.

وفضل مدرب كليفلاند تايرون لو اراحة ليبرون جيمس الذي سبق ان توج مرتين مع ميامي وكايري ايرفينغ.

وسجل تشانينغ فراي 21 نقطة لكليفلاند، وغوران دراغيتش 23 نقطة وحسان واتسايد 20 نقطة مع 13 متابعة لميامي.

وفي باقي المباريات، فاز لوس انجليس كليبرز على شيكاغو بولز 101-91، وبورتلاند ترايل بلايزرز على بروكلين نتس 130-116، وتشارولت هورنتس على دنفر ناغتس 112-102، وميلووكي باكس على تورونتو رابتورز 101-94، وديترويت بيستونز على فيلادلفيا سفنتي سيكسرز 136-106.