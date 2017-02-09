الدوري الالماني: بايرن ميونيخ ولايبزيغ لاستعادة التوازن

يسعى كل من بايرن ميونيخ المتصدر وحامل اللقب في الاعوام الاربعة الاخيرة ولايبزيغ مفاجأة الموسم ومطارده المباشر الى استعادة التوازن السبت في المرحلة العشرين من الدوري الالماني.

ويحل بايرن ميونيخ ضيفا على اينغولشتاد السابع عشر قبل الاخير، فيما يلعب لايبزيغ مع ضيفه هامبورغ السادس عشر، ويأمل الاول في تعويض سقوطه في فخ التعادل امام ضيفه شالكه 1-1، والثاني خسارته امام مضيفه بوروسيا دورتموند 0-1.

وعلى الرغم من تعثره، خرج بايرن ميونيخ غانما في المرحلة الماضية كونه كسب نقطة اضافية عن لايبزيغ الذي مني بخسارته الثالثة هذا الموسم، فاتسع الفارق بينهما الى 4 نقاط.

ويعاني الفريق البافاري الامرين منذ بداية العام الحالي وحقق 3 انتصارات صعبة في مبارياته الاربع التي خاضها حتى الان، اثنتان بنتيجة واحدة (2-1) على مضيفيه فرايبورغ وفيردر بريمن في الدوري، وثالث على فولفسبورغ 1-صفر اول من امس الثلاثاء في ثمن نهائي مسابقة الكأس المحلية.

وسيكون النادي البافاري وخصوصا مدربه الايطالي كارلو انشيلوتي مطالبا بايجاد الحلول الهجومية الفعالة امام اينغولشتاد خصوصا ان المباراة تأتي قبل 4 ايام من استضافته لارسنال الانكليزي في ذهاب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري ابطال اوروبا.

وأرجع انشيلوتي معاناة فريقه الى تألق الفرق المنافسة، وقال “لا يجب ان ننسى بان جميع الفرق ترغب في الفوز على بايرن ميونيخ وبالتالي جميعها تلعب بشكل جيد جدا في الدفاع والوسط”.

وأضاف: “المسألة لا علاقة لها بالصفات والمؤهلات، فريقنا كبير ويضم نجوما كبار، ولكن الفرق الاخرى ايضا لديها لاعبون واعدون يعتبرون مواجهتنا فرصة لابراز مؤهلاتهم. نبذل كل ما في وسعنا من اجل الفوز في كل مباراة، وهذا ما سنقوم به في مبارياتنا المقبلة”.

ويملك بايرن ميونيخ اسلحة فتاكة في خط الهجوم في مقدمتها الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي والجناح الهولندي اريين روبن والبرازيلي دوغلاس كوستا وتوماس مولر بيد ان غلتهم التهديفية ضئيلة جدا باستثناء ليفاندوفسكي ثاني هدافي البوندسليغا برصيد 15 هدفا الى جانب مهاجم كولن الفرنسي انطوني موديست وبفارق هدفين خلف هداف فريقه السابق بوروسيا دورتموند الدولي الغابوني بيار ايميريك اوباميانغ.

وسجل مولر هدفا واحدا حتى الان وهو الذي انهى الموسم الماضي في المركز الثالث على لائحة الهدافين برصيد 20 هدفا بفارق 10 اهداف خلف ليفاندوفسكي و5 اهداف خلف اوباميانغ.

ويعوّل لايبزيغ على عاملي الارض والجمهور لتخطي عقبة هامبورغ واستعادة نغمة الانتصارات لمواصلة مطاردته لبايرن ميونيخ.

ويخوض لايبزيغ الذي تأسس عام 2009 موسمه الاول في دوري الاضواء وهو ابلى البلاء الحسن حتى الان وشكل مفاجأة كبيرة بتصدره الترتيب قبل نهاية العام الماضي الى ان تغلب عليه بايرن ميونيخ بالذات 3-صفر في المرحلة قبل الاخيرة من دور الذهاب.

وعشية مواجهة بايرن ميونيخ، اعلن مالك نادي لايبزيغ ديتريش ماتيشيتز ان الهدف الادنى لفريقه هو الحلول في مركز مؤهل لاحدى المسابقات الاوروبية، وحتى الان يحتل الفريق مركزا يؤهله لخوض مسابقة دوري ابطال اوروبا الموسم المقبل.

واذا كان تواجد لايبزيغ حديثا بين النخبة، فانه يملك الامكانات المادية لمنافسة العملاق البافاري في السنوات المقبلة كونه مدعوما من شركة ريد بول لمشروبات الطاقة.

وتنتظر اينتراخت فرانكفورت الثالث مواجهة صعبة امام مضيفه باير ليفركوزن التاسع.

وانتفض اينتراخت فرانكفورت في الاونة الاخيرة وحصد انتصارين متتاليين في الدوري وحجز بطاقته الى ربع نهائي مسابقة الكأس، بيد انه سيصطدم بباير ليفركوزن الجريح الذي مني بخسارتين متتاليتين.

ويخوض بوروسيا دورتموند الرابع بفارق نقطتين خلف اينتراخت فرانكفورت، اختبارا سهلا امام مضيفه دارمشتات الاخير وعينه على خدمة من باير ليفركوزن لانتزاع المركز الثالث.

وتبرز ايضا مباريات فيردر بريمن مع بوروسيا مونشنغلاباخ، وشالكه مع هرتا برلين، وفولفسبورغ مع هوفنهايم.

وتفتتح المرحلة الجمعة بلقاء ماينتس مع اوغسبورغ، وتختتم الاحد بلقاء فرايبورغ مع كولن.