الدوري الالماني: اوغسبورغ يعمّق جراح بريمن

عمّق اوغسبورغ جراح ضيفه فيردر بريمن بفوزه القاتل عليه 3-2 الاحد في المرحلة التاسعة عشرة من الدوري الالماني لكرة القدم.

ويدين اوغسبورغ بفوزه الثاني تواليا ونقطته العاشرة من مبارياته الخمس الاخيرة الى الباراغوياني راوول بوباديا الذي سجل الهدف الحاسم في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.

وكان بريمن يستحق على الاقل الخروج بنقطة التعادل بعدما تقدم على مضيفه مرتين عبر التشيكي ثيودور جيبري سيلاسي (26) وماكس كروزه (65 من ركلة جزاء)، الا ان اوغسبورغ لم يستسلم وادرك التعادل مرتين بفضل الفرنسي جوناتان شميد (28) والكوري الجنوبي كو جا-شيول (79) قبل ان يخطف الفوز في الوقت القاتل عبر بوباديا.

ورفع اوغسبورغ رصيده الى 24 نقطة في المركز العاشر، فيما تجمد رصيد بريمن عند 16 في المركز الخامس عشر بفارق الاهداف فقط عن هامبورغ السادس عشر، بعد تلقيه هزيمته الثالثة تواليا وحصوله على نقطتين فقط من المراحل الخمس الاخيرة.

– ترتيب فرق الصدارة:

1- بايرن ميونيخ 46 نقطة من 19 مباراة

2- لايبزيغ 42 من 19

3- فرانكفورت 35 من 19

4- دورتموند 34 من 19

5- هوفنهايم 34 من 19