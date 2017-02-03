الدوري الاسباني يلوح بدعوى جنائية بسبب قضية زوزوليا

كشف رئيس رابطة الدوري الاسباني لكرة القدم خافيير تيباس ان الاخيرة قد ترفع دعوى جنائية بسبب تهديدات المشجعين التي دفعت الاوكراني رومان زوزوليا الى انهاء عقده مع فريق رايو فاليكانو بعد يوم واحد فقط من انضمامه اليه.

وانضم زوزوليا (27 عاما) الى فريق العاصمة رايو فاليكانو (درجة ثانية) الثلاثاء قادما من ريال بيتيس بعقد اعارة لمدة ستة اشهر، الا انه عاد الى الاخير الاربعاء بسبب الهجوم الذي تعرضه له من قبل جمهور فريقه الجديد، اذ قوبل في حصته التدريبية الاولى بلافتات كتب فيها “فاييكاس (مقر فاليكانو في مدريد) ليست مكانا للنازيين”.

واتهمت مجموعة اليسار المتطرف في رابطة مشجعي النادي، الدولي الاوكراني بميوله المتطرفة. واوضح اللاعب في رسالة مفتوحة الخميس، ان الاتهامات مبنية على مقال خاطىء نشر ابان وصوله الى بيتيس في تموز، يشير الى ان اللاعب السابق لنادي دنيبرو دنبروبتروفسك ارتدى قميصا يحمل شعار مجموعة عسكرية ابان وصوله الى المطار.

وأكد اللاعب في رسالة مفتوحة الخميس ان “ما كنت ارتديه هو شعار بلدي اوكرانيا”، نافيا ارتباطه بأي مجموعة ذات ميول متطرفة. واشار الى ان ما قام به فقط هو التطوع لمساعدة الجيش الاوكراني عام 2014 بعدما ضمت روسيا شبه جزيرة القرم الاوكرانية في اذار، وسط معارضة من كييف ودول غربية عدة.

ولن يتمكن زوزوليا من اللعب في ما تبقى من الموسم الحالي لانه وقع عقد اعارته الى رايو فاليكانو. وعلى رغم عودته الى بتيس، الا انه لن يتمكن من الدفاع عن الوانه حتى انتهاء فترة العقد نهاية الصيف.

وقال تيباس: “اذا تبين في محادثاتي المقبلة وجود اكراه واضح او اذا قال لي رئيس رايو واللاعب بانهما تعرضا للتهديد (من قبل الجمهور)، فسأتقدم بدعوى جنائية بتهمة الاكراه”.

واظهر لاعبو بيتيس دعمهم للاعب الاوكراني في بيان مشترك الخميس تلاه قائد الفريق خواكين، جاء فيه “نحن هنا للتعبير عن غضبنا حيال الاحداث التي عانى منها زميلنا رومان زوزوليا في الساعات القليلة الاخيرة. لقد شاهدنا اعداما من دون محاكمة للاعب تمتع باحترافية وسلوك شخصي لا غبار عليهما منذ وصوله”.

وخاض زوزوليا 6 مباريات مع بيتيس منذ انضمامه اليه الصيف الماضي كلاعب حر اثر انتهاء عقده مع دنdبرو دنبروبتروفسك.

وحظي زوزوليا بمساندة مواطنه لاعب كرة المضرب سيرغي ستاخوفسكي الذي اقصى السويسري روجيه فيدرر من بطولة ويمبلدون عام 2013. وكتب ستاخوفسكي في حسابه على “تويتر” متوجها الى مشجعي فايو “يبدو انكم غير مثقفين، افراد ذوو تفكير محدود. ناديكم لا يستحق لاعبا مثل” زوزوليا.