الدوري الاسباني: ريال المتصدر يجدد الموعد مع الثاني اشبيلية

يتجدد للمرة الثانية خلال أربعة ايام، الموعد بين ريال مدريد المتصدر ووصيفه اشبيلية، عندما يستضيف الثاني الأول الأحد في مباراة مرتقبة من المرحلة الثامنة عشرة من الدوري الاسباني لكرة القدم.

وتكتسب المباراة أهمية كبرى للفريقين، اذ يتصدر ريال ترتيب الدوري بفارق اربع نقاط فقط عن مضيفه، علما ان له مباراة مؤجلة. اما اشبيلية، فيبتعد بفارق نقطتين عن برشلونة الثالث وحامل اللقب.

والمواجهة هي الثانية خلال اربعة ايام بين لاعبي مدرب ريال الفرنسي زين الدين زيدان واشبيلية، والثالثة في أقل من أسبوعين.

فقد التقى الفريقان الاربعاء الماضي في ذهاب الدور ثمن النهائي من مسابقة كأس اسبانيا، وفاز النادي الملكي 3-صفر. اما اللقاء الثاني، فكان أمس الخميس في اياب الدور نفسه، وانتهى بالتعادل 3-3، ليتأهل ريال مدريد الى ربع النهائي.

وخاض ريال الذي انفرد الخميس بالرقم القياسي الاسباني من حيث عدد المباريات المتتالية دون هزيمة (40)، لقاءي ثمن النهائي بغياب نجمه رونالدو بعدما فضل زيدان اراحته في ظل الجدول المزدحم للمباريات.

وغاب رونالدو (31 عاما) عن آخر مباراة لريال في 2016 ضد ديبورتيفو لا كورونيا (3-صفر) في الكأس، ثم عن لقاء الذهاب ضد اشبيلية، الا انه شارك في الدوري السبت ضد غرناطة وسجل هدفا.

وتتوقع مشاركة النجم الذي توج افضل لاعب في 2016، الاحد.

ويحتاج زيدان لجهود رونالدو في سعيه للفوز هذا الموسم بثلاثية الدوري والكأس ودوري ابطال اوروبا للمرة الاولى في تاريخ النادي.

وقال زيدان الذي اتم الاربعاء الماضي عامه الاول كمدرب لريال “الثلاثية هي هدفنا، الا ان الطريق ما زال طويلا. ما يهم هو ان نعمل بجد كل يوم”.

وتطرق الى مواجهتي اشبيلية هذا الاسبوع، قائلاً: “اشبيلية يقوم بعمل مذهل. انهم فريق قوي يتمتع بالمؤهلات”.

وغاب عن لقاء الخميس ايضا لاعب الوسط الكرواتي لوكا مودريتش بقرار من زيدان، والثنائي ايسكو وخاميس رودريغيز بسبب الاصابة.

الا ان النادي استعاد خدمات قائده سيرخيو راموس الذي خاض الخميس مباراته الاولى في 2017 وساهم بتجنب فريقه هزيمته الاولى ان سقط امام فولفسبورغ الالماني صفر-2 في 6 نيسان/ابريل الماضي في ذهاب ربع نهائي دوري ابطال اوروبا.

وكان ريال متخلفا 1-3 في لقاء الخميس قبل ان يقلص راموس، لاعب اشبيلية السابق، الفارق من ركلة جزاء، ثم نجح الفرنسي كريم بنزيمة في خطف هدف التعادل في الوقت بدل الضائع.

وتوقع زيدان الذي استعاد الخميس الكرواتي ماتيو كوفاسيتش ولوكاس فاسكيز بعد تعافيهما من الاصابة، ان يعاني فريقه الاحد كما عانى الخميس، قائلا “انه مكان (ملعب رامون سانشيس بيسخوان) صعب للعب فيه ويملكون لاعبون جيدين جدا”.

اضاف: “عطلة نهاية الاسبوع الحالي ستكون اكثر صعوبة”.

واستفاد اشبيلية في المرحلة الماضية من تعثر برشلونة امام فياريال (1-1)، لازاحة النادي الكاتالوني عن المركز الثاني بعدما تغلب بدوره على مضيفه القوي ريال سوسييداد برباعية نظيفة.

وسيستعيد فريق المدرب الارجنتيني خورخي سامباولي خدمات المدافع البرازيلي ماريانو ولاعبي الوسط الفرنسي ستيفن نزونزي والايطالي-الارجنتيني فرانكو فاسكيس بعدما اراحهم في لقاء الخميس.

وعلى ملعب “كامب نو”، يبدو برشلونة امام مهمة نسبيا عندما يستضيف السبت لاس بالماس الذي يحتل المركز الثامن.

ويخوض مدرب برشلونة لويس انريكي المباراة تحت الضغط، بعدما اكتفى حامل اللقب بفوزين في مبارياته الست الاخيرة في الدوري، وذلك رغم تمكن الفريق من تحقيق فوزه الاول لعام 2017 بتغلبه الخميس على اتلتيك بلباو 3-1، ما سمح له بتعويض خسارة الذهاب في سان ماميس (1-2) والتأهل الى ربع نهائي مسابقة الكأس.

ورأى المهاجم الاوروغوياني لويس سواريز الذي سجل الخميس الهدف الاول لبرشلونة، ورفع رصيده الى 100 هدف للنادي الكاتالوني، ان الفوز على بلباو “مهم جدا بالنسبة لثقتنا بانفسنا”.

اضاف نحن هادئون، نعمل بجد وندرك بان النتائج ستتحقق”.

وكان الهدفان الاخران في مباراة الخميس من نصيب البرازيلي نيمار الذي وضع حدا لصوم عن التهديف دام لثلاثة اشهر، والارجنتيني ليونيل ميسي الذي سجل من ركلة حرة رائعة للمباراة الثالثة تواليا.

ورفع الثلاثي ميسي-سواريز-نيمار رصيده الى 302 هدفين منذ انضمام سواريز الى برشلونة عام 2014، الا انها المرة الاولى التي يسجل فيها اللاعبون الثلاثة في مباراة واحدة منذ 17 ايلول/سبتمبر.

ويأمل برشلونة في تجنب ما اختبره اتلتيكو مدريد الثلاثاء الماضي امام لاس بالماس حين خسر على ارضه امام الاخير 2-3 في اياب ثمن نهائي الكأس، لكن دون عواقب وخيمة كونه فاز ذهابا 2-صفر.

– وسيسعى اتلتيكو مدريد، الرابع بفارق 9 نقاط عن المتصدر، لى نسيان هذه الهزيمة عندما يستضيف ريال بيتيس السبت.

– وتقام في اليوم نفسه ايضا مباراة فياريال الخامس ومضيفه ديبورتيفو لا كورونيا في لقاء يسعى خلالها فياريال لاستعادة توازنه بعد خروجه من ثمن نهائي الكأس على يد ريال سوسييداد (تعادل الخميس ايابا على ارضه 1-1 بعدما خسر ذهابا 1-3).

– ويلتقي السبت ايضا ليغانيس مع بلباو، على ان يلعب الاحد فالنسيا مع اسبانيول، وسلتا فيغو مع ديبورتيفو الافيس، وسبورتينغ خيخون مع ايبار، وغرناطة مع اوساسونا.

– وتختتم المرحلة الاثنين بلقاء ريال سوسييداد السادس ومضيفه ملقة.