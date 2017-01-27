الدوري الإيطالي: مواجهة سهلة لجوفنتوس بمظهره الجديد

يتوقع ان يجري مدرب جوفنتوس المتصدر ماسيميليانو اليغري تعديلات على تشكيلته، لكنه المح الى امكانية استخدام تكتيكه الجديد مرة اخرى عندما يحل على ساسوولو الرابع عشر، الاحد في المرحلة الثانية والعشرين من الدوري الايطالي لكرة القدم.

واضطر اليغري اخيرا الى الاختيار بين الارجنتيني باولو ديبالا او الكرواتي ماريو مانزوكيتش للعب الى جانب الارجنتيني غونزالو هيغواين في مركز الهجوم، في حملته لاحراز اللقب السادس على التوالي في الدوري.

الا ان مدرب ميلان السابق، استخدم مهاجميه الثلاثة في اخر مباراتين في الدوري والكأس، اذ يبحث ايضا عن ثنائيته الثالثة على التوالي.

ويعتمد جوفنتوس تقليديا خطة 3-5-2، بيد ان الانتقال الى 4-2-3-1 ساهمت في تقدمه 2-صفر على لاتسيو بعد 17 دقيقة فقط من بداية مواجهتهما الاسبوع الماضي.

كذلك في مباراة الكأس الاربعاء التي فاز فيها على غريمه ميلان 2-1، افتتح ديبالا التسجيل في الدقيقة العاشرة، قبل ان يضيف البوسني ميراليم بيانيتش الثاني من ضربة حرة في الديقة 21.

ومع الاستعداد لرحلة بورتو البرتغالي الشهر المقبل في دور الـ16 من دوري ابطال اوروبا، شدد اليغري: “لم اقل باننا سنعتمد الطريقة عينها دوما”.

وعن الاداء اللافت لفريقه في اخر مباراتين، اضاف: “اردت ان امنح بعض الاستمرارية لطريقة لعبنا في نهاية الاسبوع الماضي. لقد لعب الشباب بطريقة جيدة جدا”.

ويستعد الحارس الايطالي المخضرم جانلويجي بوفون للعودة الى التشكيلة الاساسية بدلا من البرازيلي نوربرتو نيتو الذي شارك ضد ميلان، كما يتوقع عودة المدافعين جورجيو كييليني والبرازيلي داني الفيش والسويسري ستيفان ليشتاينر بعد اراحتهم في الكأس.

ويأمل لاعب الوسط الغاني كوادوو اسامواه ان يبقى اساسيا بعد ادائه الجيد منتصف الاسبوع. وقال اسامواه الذي لا يعد اساسيا دوما في تشكيلة اليغري: “الطريقة الجديدة تناسبنا تماما، لقد ساعدتنا في طلعاتنا الهجومية وفي مراحل الدفاع ايضا”.

ويتصدر جوفنتوس الترتيب مع 48 نقطة من 20 مباراة، بفارق نقطة عن روما الثاني الذي يحل الاحد على سمبدوريا السادس عشر.

وحقق روما 4 انتصارات متتالية، بيد ان الاخير كان صعبا على ضيفه كالياري 1-صفر بهدف في الشوط الثاني لمهاجمه البوسني ادين دجيكو الذي رفع رصيده الى 14 هدفا في المركز الثاني في ترتيب الهدافين، بالتساوي مع اندريا بيلوتي (تورينو) وهيغواين، وبفارق هدف عن المتصدر الارجنتيني ماورو ايكاردي مهاجم انتر.

ويتوقع ان يمنح الدرب لوتشانو سباليتي الفرصة مجددا للارجنتيني دييغو بيروتي والبلجيكي راديا ناينغولان لتموين دجيكو الذي تعرض لانتقادات هذا الموسم.

لكن البوسني قال لصحيفة “ايل ميسادجيرو”: “لا افكر بها (الانتقادات). اذا انتقدني احدهم، هذا امر عادي. احاول دوما تقديم افضل ما لدي لتسجيل الاهداف، هذه وظيفتي”.

– قوة هجومية ضاربة لنابولي –

ويختتم نابولي، ثالث الترتيب بفارق 3 نقاط عن روما الثاني، المرحلة عندما يستقبل باليرمو قبل الاخير في جنوب البلاد، محاولا تحقيق فوزه السابع في اخر 8 مباريات.

وبلغ نابولي نصف نهائي الكأس على حساب فيورنتينا بفضل مهاجمه الاسباني خوسيه كايخون، ليضرب موعدا مع جوفنتوس.

ويتوقع ان يرحب مدربه ماوريتسيو ساري بالظهير الجزائري الدولي فوزي غلام العائد من مشاركة مخيبة مع بلاده في كأس الامم الافريقية حيث خرج من الدور الاول.

ويعول نابولي، صاحب اقوى هجوم في الدوري، بشكل كبير على لاعبه البلجيكي دريس مرتنز، صاحب 12 هدفا هذا الموسم، والذي حمل عبء اصابة المهاجم البولندي اركاديوش ميليك. ويعاونه في مهمته لورنتسو اينسينيي وكايخون.

– ويأمل ميلان السابع العودة الى سكة الانتصارات، بعد فوز يتيم في اخر 5 مباريات، عندما يستقبل اودينيزي الثاني عشر، فيما يستقبل جاره انتر الخامس بيسكارا متذيل الترتيب، باحثا عن تمديد سلسلته الرائعة الى 7 انتصارات متتالية.

– وفي باقي المباريات، يلعب السبت لاتسيو مع كييفو، والاحد تورينو مع اتالانتا، وكالياري مع بولونيا، وكروتوني مع امبولي، وفيورنتينا مع جنوى،