الدوري الإيطالي: جوفنتوس يبتعد واتالانتا يقدم خدمة كبيرة لروما

حقق جوفنتوس المتصدر وبطل المواسم الخمسة السابقة فوزاً صعباً على ضيفه امبولي 2-صفر السبت في افتتاح المرحلة السادسة والعشرين من الدوري الايطالي لكرة القدم.

– فعلى ملعب جوفنتوس ارينا وامام 39 الف متفرج، اصطدم فريق “السيدة العجوز” الذي اقترب من اللقب السادس بعد ان حقق فوزه السابع على التوالي والثاني والعشرين في البطولة، بدفاع منظم طوال الشوط الاول وعجز عن زيارة شباك ضيفه المتواضع القابع في المركز السابع عشر (22 نقطة).

وفي الشوط الثاني، ادى الضغط المتواصل على منطقة الضيوف الى هدف اول بالنيران الصديقة بعد ان تابع الكرواتي ماريو ماندزوكيتش برأسه كرة عرضية من الكولومبي خوان كواردادو فارتدت من العارضة وحاول الحارس البولندي لوكاس سكوروبسكي السيطرة عليها فسكنت شباكه (53).

وحل الهدف عقدة جوفنتوس فعزز البرازيلي اليكس ساندرو بالثاني بعدما تلقى تمريرة موزونة من مواطنه داني الفيش القادم من برشلونة الاسباني انهاها في اسفل الزاوية على يسار سكوروبكسي (65).

ورفع جوفنتوس رصيده الى 66 نقطة وابتعد بفارق 10 نقطة عن مطارده المباشر روما الذي يخوض قمة المرحلة الاحد في ضيافة انتر ميلان.

– وعلى ملعب سان باولو وامام 33 الف متفرج، فاز اتالانتا برغامو على مضيفه نابولي 2-صفر سجلهما ماتيا كالدارا (29 و70) فجمد رصيد نابولي عند 544 نقطة مقدما خدمة لا تقدر بثمن لروما.

وجاء الهدف الاول من متابعة رأسية لكرة نفذها اندريا كونتي من ركلة ركنية، والثاني من متابعة بيمناه لعرضية وصلته من ليوناردو سبيناتزولا.

وفك كالدارا موقتا الشراكة التي كانت بين اتالانتا وانتر ميلان بعد ان رفع رصيد فريقه الى 51 نقطة.

ووضع نابولي نفسه في موقف حرج وبات مهددا بفقدان المركز الثالث، الاخير المؤهل الى دوري ابطال اوروبا، بعد فشله في استغلال النقص العددي في صفوف ضيفه بطرد العاجي فرانك يانيك كيسيه الذي نال بطاقتين صفراوين خلال ثلاث دقائق (67).

وعلى العكس من ذلك، استقبلت شباكه الهدف الثاني بعد 3 دقائق ايضا فاصبح اتالانتا منافسا له على المركز الثالث، وبات يشكل عقدة له بعد ان هزمه ذهابا 1-صفر.

ويخوض نابولي في الايام المقبلة مباريات صعبة بدءا من الثلاثاء المقبل حيث يواجه جوفنتوس في كأس ايطاليا، ثم يلتقي السبت مع روما في الدوري المحلي قبل ان يستضيف ريال مدريد الاسباني في اياب ثمن نهائي دوري ابطال اوروبا في السابع من آذار/مارس (الذهاب 1-3 في مدريد).

واصبح نابولي بتلقيه الخسارة الرابعة هذا الموسم في وضع غير مريح على الاطلاق سواء من الاعلى لان روما سيبتعد عنه 5 نقاط في حال فوزه على انتر ميلان، او من الادنى في حال كانت النتيجة معاكسة حيث سيصبح الاخير على بعد ثلاث نقاط منه.

ويعد كالدارا (22 عاما) احد اللاعبين الواعدين في مركز قلب الدفاع وسجل هذا الموسم 5 اهداف، وفد وقع عقد انتقال الى جوفنتوس اعتبارا من 2018.

ويلعب الاحد باليرمو مع سمبدوريا، وكييفو فيرونا مع بيسكارا، ولاتسيو مع اودينيزي، وجنوى مع بولونيا، وكروتوني مع كالياري، وساسوولو مع ميلان.

وتختتم المرحلة الاثنين بلقاء فيورنتينا مع تورينو.

– ترتيب فرق الصدارة:

1- جوفنتوس 66 نقطة من 26 مباراة

2- روما 56 من 25

3- نابولي 54 من 26

4- اتالانتا 51 من 26

5- انتر ميلان 48 من 25