الدوري الإيطالي: تعادل فيورنتينا وتورينو

تعادل فيورنتينا مع ضيفه تورينو 2-2 الاثنين في ختام المرحلة السادسة والعشرين من الدوري الايطالي لكرة القدم.

وبكر فيورنتينا في التسجيل عن طريق ريكاردو سابونارا بتسديدة من داخل المنطقة (8). وعزز الكرواتي نيكولا كالينيتش بالهدف الثاني اثر ركنية نفذها الاسباني بورخا فاليرو وتابعها برأسه في الشباك (38) رافعا رصيده الشخصي الى 12 هدفا في البطولة.

وفي الشوط الثاني، حصل تورينو على ركلة جزاء اثر عرقلة المكسيكي كارلوس سالسيدو للارجنتيني لوكاس بوييه فشل هداف تورينو اندريا بيلوتي في ترجمتها (62)، قبل ان يعوض من متابعة رأسية لكرة نفذها اميليانو موريتي من ركلة ركنية (65).

واضاف بيلوتي الهدف الثاني والتعادل للضيوف مستفيدا من تمريرة دانييلي بازيلي (85) رافعا رصيده الى 19 هدفا فتشارك صدارة ترتيب الهدافين مع البوسني ادين دزيكو (روما) والارجنتيني غونزالو هيغواين (جوفنتوس).

وفشل فيورنتينا في المحافظة على تقدمه وتحقيق فوز ينسيه خسارتيه الاخيرتين امام ميلان (1-2) في الدوري المحلي، وعلى ارضه امام بوروسيا مونشنغلادباخ الالماني (2-4) في اياب الدور الثاني من مسابقة الدوري الاوروبي (يوروبا ليغ) وخروجه خالي الوفاض بعد ان فاز خارج قواعده في الذهاب 1-0.

من جهته، اكتفى تورينو الفائز ذهابا على ملعبه (2-1) بالتعادل بعد خسارته في المرحلة السابقة امام مضيفه روما 1-4.

وبقي فيورنتينا ثامنا برصيد 41 نقطة مقابل 36 لتورينو التاسع.

– ترتيب فرق الصدارة:

1- جوفنتوس 66 نقطة من 26 مباراة

2- روما 59 من 26

3- نابولي 54 من 26

4- اتالانتا 51 من 26

5- لاتسيو 50 من 26