الدوري الإسباني: ريال مدريد لمواصلة الصحوة وبرشلونة لتشديد الخناق

يسعى ريال مدريد الى مواصلة صحوته والحفاظ على الصدارة عندما يستضيف لاس بالماس، بينما يطمح برشلونة الى الاستمرار في المطاردة خلال استضافته سبورتينغ خيخون الاربعاء في المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري الاسباني.

وعاد النادي الملكي الى سكة الانتصارات بعد خسارته امام مضيفه فالنسيا 1-2 الاربعاء الماضي في مباراة مؤجلة، وذلك عندما قلب تخلفه 0-2 الى فوز 3-2 على مضيفه فياريال الاحد.

واستعاد النادي الملكي الصدارة التي كان برشلونة قد انتزعها منه موقتاً لساعتين بفوزه الرابع على التوالي عندما تغلب على مضيفه اتلتيكو مدريد 2-1، ليبقى الفارق بين الناديين الملكي والكاتالوني نقطة واحدة مع مباراة مؤجلة للاول ضد سلتا فيغو.

ومرة اخرى يملك برشلونة فرصة ثمينة للضغط على ريال مدريد وانتزاع الصدارة منه كونه يلعب قبله بساعتين امام سبورتينغ خيخون الذي يصارع من اجل البقاء حيث يحتل المركز الثامن عشر.

ويبدو النادي الكاتالوني مرشحا فوق العادة لكسب النقاط الثلاث والبقاء قريبا من غريمه، وذلك للفوارق الكبيرة بينه وبين خصمه الذي حقق الفوز 4 مرات فقط حتى الان.

ويطمح لاعبو المدرب لويس انريكي الى مواصلة الانتصارات والبقاء على مقربة من ريال مدريد في انتظار اي تعثر لاقتناص الريادة وانعاش الامال في الحفاظ على اللقب، كما ان مباراة الاربعاء ستكون فرصة بالنسبة لهم لتصحيح الاخطاء قبل مواجهتين ساختنين على ارضهم ضد سلتا فيغو السبت المقبل في الدوري، وباريس سان جرمان الفرنسي الاربعاء المقبل في اياب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري ابطال اوروبا.

وعلى الرغم من فوزه الثمين على اتلتيكو مدريد، فقد عانى لاعبو النادي الكاتالوني الامرين وكانوا قاب قوسين او ادنى من السقوط في فخ التعادل لولا الهدف القاتل لنجمهم الارجنتيني ليوني ميسي متصدر لائحة الهدافين برصيد 20 هدفا.

وركز انريكي عقب المباراة على اهمية الفوز بالنسبة الى الثقة، وقال “اي فوز كيفما كانت طريقة تحقيقه خصوصا امام خصم مثل اتلتيكو مدريد فهو مهم جدا لرفع معنويات وثقة اللاعبين”، مضيفا “يجب ان نواصل تحقيق الانتصارات لانها السبيل الوحيد نحو حصد الالقاب”.

ريال لتعميق جراح لاس بالماس

من جهته، لم يكن فوز ريال مدريد على فياريال سهلا وهو استفاد من تراجع مستوى اصحاب الارض عقب اصابة مهاجمهم ادريان لوبيز الذي كان افضل لاعب في المباراة وخلق متاعب عدة للدفاع الملكي.

واشاد مدرب ريال مدريد الفرنسي زين الدين زيدان بالعودة القوية للاعبيه وقلب النتيجة، وقال “أظهرنا شخصيتنا القوية لتحويل تخلفنا الى فوز”، مضيفا “التغييرات التي قمنا بها كانت مهمة جدا ومكنتنا من قلب النتيجة” في اشارة الى اشراك ايسكو والفارو موراتا مكان البرازيلي كاسيميرو والفرنسي كريم بنزيمة.

وتحسن اداء ريال مدريد بعد دخول ايسكو، فيما سجل موراتا الهدف الثالث بضربة رأسية رائعة.

ويعود النادي الملكي الى ملعبه بعد مباراتين خارج القواعد، وهو يعول على جماهيره لتعميق جراح لاس بالماس الذي مني باربع هزائم متتالية، قبل ان يحل ضيفا على ايبار السبت ضمن المرحلة السادسة والعشرين.

ويلعب ريال مدريد، الذي ينافس على جبهتين (الدوري ودوري ابطال اوروبا)، تحت ضغط شديد منذ خسارته امام فالنسيا وبالتالي فهو يدرك اهمية الفوز في سعيه الى الحفاظ على الصدارة واحراز اللقب الغائب عن خزائنه منذ عام 2012.

وبانتظار تحديد موعد لمباراته امام مضيفه سلتا فيغو حيث ان الفوز فيها سيبعده 4 نقاط في الصدارة، سيكون ريال مدريد مطالبا بالفوز في جميع مبارياته اقلها قبل مواجهة النادي الكاتالوني في الكلاسيكو في 23 نيسان المقبل على ملعب سانتياغو برنابيو.

ويدافع اشبيلية الثالث عن حظوظه في المنافسة على اللقب عندما يستضيف اتلتيك بلباو الثامن الخميس المقبل.

ويتخلف اشبيلية بفارق 3 نقاط عن النادي الملكي ونقطتين عن برشلونة، وسيعول على عاملي الارض والجمهور لتحقيق الفوز الرابع على التوالي والسابع عشر هذا الموسم.

ويملك ريال سوسييداد فرصة انتزاع المركز الرابع المؤهل الى الدور التمهيدي لمسابقة دوري ابطال اوروبا من اتلتيكو مدريد عندما يستضيف ايبار السابع غدا الثلاثاء في افتتاح المرحلة.

ويتخلف ريال سوسييداد بنقطة واحدة عن اتلتيكو مدريد الذي يحل ضيفا على ديبورتيفو لا كورونيا الخميس.

ويلعب الثلاثاء ايضا ملقة الرابع عشر مع بيتيس اشبيلية الخامس عشر، وفالنسيا الثالث عشر مع ليغانيس السادس عشر.

ويلتقي الاربعاء ايضا اوساسونا الاخير مع فياريال السادس، وسلتا فيغو العاشر مع اسبانيول التاسع، وغرناطة قبل الاخير مع الافيس الحادي عشر.