الدوري الإسباني: الافيس يفرمل اشبيلية

اوقف ديبورتيفو الافيس الانتفاضة القوية لمضيفه اشبيلية عندما ارغمه على التعادل 1-1 الاثنين في ختام المرحلة السادسة والعشرين من الدوري الاسباني.

وكان الفريق الاندلسي الساعي الى لقبه الثاني في الدوري بعد الاول عام 1946 يمني النفس بتحقيقه فوزه الخامس على التوالي والثامن عشر هذا الموسم لمعادلة عدد الانتصارات التي حققها كل من برشلونة المتصدر وحامل اللقب وريال مدريد ومن ثم تشديد الخناق عليهما.

وكان اشبيلية في طريقه الى تحقيق مبتغاه عندما تقدم بهدف للمهاجم الفرنسي التونسي الاصل وسام بن يدر في الدقيقة 23 من تسديدة قوية زاحفة من داخل المنطقة اثر تمريرة من بابلو سارابيا.

وقدم اشبيلية شوطا اول رائعا وكان بامكانه تعزيز غلته في اكثر من مناسبة بيد انه اكتفى بهدف واحد ودفع الثمن غاليا في الشوط الثاني الذي تألق فيه اصحاب الارض وتمكنوا من تسجيل هدف التعادل عبر البديل الصربي الكسندر كاتاي عندما استغل خطأ فادحا للحارس سيرجيو ريكو في التقاط تمريرة عرضية من الجهة اليمنى للبديل الاخر البارغوياني اوسكار روميرو فارتدت منه الى مهاجم الافيس الذي تابعها داخل المرمى الخالي (75).

وكان بامكان الافيس الخروج فائزا لولا العارضة التي حرمته من التسجيل بردها لكرة قوية من ركلة حرة مباشرة لكاتاي وتسديدة اكروباتية للبرازيلي ديفيرسون (85)، ثم انفراد للاخير عندما تلقى كرة عرضية واستدار حول نفسه ولعبها بيسراه من مسافة قريبة ارتطمن بيدي ريكو قبل ان يشتتها الدفاع (88).

ورفع اشبيلية رصيده 56 نقطة بفارق 4 نقاط خلف برشلونة المتصدر و3 نقاط خلف ريال مدريد الثاني والذي يملك مباراة مؤجلة امام سلتا فيغو.

في المقابل، رفع ديبورتيفو الافيس رصيده عند 34 نقطة في المركز الحادي عشر.

– ترتيب فرق الصدارة:

1- برشلونة 60 نقطة من 26 مباراة

2- ريال مدريد 59 من 25

3- اشبيلية 56 من 26

4- اتلتيكو مدريد 49 من 26

5- ريال سوسييداد 48 من 26