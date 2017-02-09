الدوري الإسباني: اختبارات سهلة لفرق الصدارة خارج القواعد

تخوض فرق الصدارة ريال مدريد الاول وبرشلونة مطارده المباشر واشبيلية الثالث اختبارات سهلة خارج قواعدها في المرحلة الثانية والعشرين من الدوري الاسباني.

ويحل ريال مدريد ضيفاً على اوساسونا صاحب المركز الاخير، وبرشلونة على الافيس الثاني عشر السبت، واشبيلية على لاس بالماس الحادي عشر الاحد.

ويتصدر ريال مدريد الترتيب برصيد 46 نقطة بفارق نقطة امام برشلونة و3 نقاط امام اشبيلية، الا ان للنادي الملكي مباراتين مؤجلتين ضد مضيفيه فالنسيا وسلتا فيغو.

وقد يجد ريال مدريد نفسه في المركز الثاني قبل مواجهة اوساسونا لان برشلونة يلعب قبله باربع ساعات، ولديه تاليا فرصة انتزاع الصدارة موقتا.

ويعود ريال مدريد الى المنافسة بعد راحة اجبارية لمدة 10 ايام بسبب تأجيل مباراته مع مضيفه سلتا فيغو الاحد الماضي بسبب الرياح القوية والامطار الغزيرة التي الحقت اضرارا بملعب بالايدوس.

ولم يخدم تأجيل المباراة النادي الملكي لان سلتا فيغو المح الى امكان اللجوء الى مبدأ المداورة في تشكيلته وبالتالي خوضها في غياب عدد من اللاعبين الاساسيين كي يستعد جيدا لمباراته الاربعاء ضد مضيفه الافيس في اياب الدور نصف النهائي لمسابقة الكأس (خسرها صفر-1 بعد التعادل صفر-صفر ذهابا وودع المسابقة). وتأجيل المباراة الى موعد آخر سيمكنه من الدفع بافضل تشكيلة لديه امام النادي الملكي، خصوصا انه اخرج الاخير من الدور ربع النهائي لمسابقة الكأس.

وفضلا عن ذلك، لريال مدريد مباراة مؤجلة ضد فالنسيا ستقام في 22 شباط/فبراير، علما انها ارجئت بسبب مشاركته في مونديال الاندية.

وكان ريال مدريد يأمل في مواجهة سلتا فيغو منتصف الاسبوع الحالي كون روزمانته تتضمن مباريات عدة في ظل استمرار حملة الدفاع عن لقبه بطلا لمسابقة دوري ابطال اوروبا حيث يواجه نابولي الايطالي الاربعاء المقبل في مدريد في ذهاب ثمن النهائي.

وفي حال واصل ريال وسلتا فيغو مشوارهما في مسابقتي دوري ابطال اوروبا والدوري الاوروبي (سلتا فيغو في دور الـ16)، فسيكون من الصعب تحديد موعد لمباراتهما في الدوري قبل اواخر الموسم.

وستكون مواجهة اوساسونا فرصة للمدرب الفرنسي زين الدين زيدان للوقوف على مستوى لاعبيه قبل القمة المرتقبة ضد الفريق الايطالي.

ويخوض النادي الملكي المباراة في غياب لاعب وسطه الدولي الالماني طوني كروس بسبب الايقاف، ويمني زيدان النفس بتعافي نجمه الكرواتي لوكا مودريتش لتعويض هذا الغياب وان كان يعتمد عليهما معا في خط الوسط مع البرازيلي كاسيميرو.

ويدرك ريال مدريد اهمية النقاط الثلاث امام اوساسونا في سعيه الى استعادة اللقب الغائب عن خزائنه منذ عام 2012 وبالتالي لن يذخر لاعبوه اي جهد لتحقيق الفوز للحفاظ على الاقل على الفارق المريح نسبيا الذي يفصلهم عن غريمه التقليدي برشلونة.

وما يزيد حظوظ ريال مدريد في الفوز هو ان المضيف لم يذق طعم الانتصار سوى مرة واحدة هذا الموسم وكانت امام مضيفه ايبار 3-2 في 17 تشرين الاول، وتلقى بعدها 9 هزائم في 14 مباراة.

بروفة لبرشلونة

ويحل الفريق الكاتالوني ضيفا على الافيس في بروفة لمواجهتهما في المباراة النهائية لمسابقة كأس اسبانيا المقررة في 27 ايار.

وحجز الافيس بطاقته الى النهائي للمرة الاولى في تاريخه بفوزه على ضيفه سلتا فيغو 1-صفر ايابا امس الاربعاء ولحق ببرشلونة بطل النسختين الاخيرتين والوصيف في النسخة التي كانت قبلهما.

ويسعى برشلونة الى فوزه الثاني تواليا والرابع عشر هذا الموسم لحشد معنويات لاعبيه قبل القمة التي تنتظرهم الثلاثاء امام مضيفهم باريس سان جرمان في ذهاب ثمن نهائي مسابقة دوري ابطال اوروبا.

ويملك النادي الكاتالوني الاسلحة اللازمة لحسم مباراته مع الافيس في مقدمتها ثلاثيه الهجومي الناري المكون من الارجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار والاوروغوياني لويس سواريز، بيد انه سيحرم خدمات لاعب وسط الارجنتيني خافيير ماسكيرانو بسبب الاصابة في الفخذ والتي قد تبعده عن مباراة سان جرمان الثلثاء.

ويأمل اشبيلية في استعادة التوازن بعد خسارة وتعادل عندما يحل ضيفا على لاس بالماس.

وكان اشبيلية قبل مرحلتين يحتل المركز الثاني بفارق نقطتين خلف ريال مدريد بيد ان تعثره كلفه التراجع الى المركز الثالث.

وتفتتح المرحلة الجمعة بلقاء اسبانيول مع ريال سوسيداد الذي يسعى الى انتزاع المركز الرابع موقتا من اتلتيكو مدريد الذي يستضيف سلتا فيغو الاحد في اختبار صعب.

ويلعب السبت بيتيس اشبيلية مع فالنسيا، واتلتيك بلباو مع ديبورتيفو لا كورونيا، والاحد فياريال مع ملقة، وليغانيس مع سبورتينغ خيخون، على ان تختتم الاثنين المقبل بلقاء ايبار مع غرناطة.