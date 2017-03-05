الدوري الإسباني: اتلتيكو يستعيد المركز الرابع بأقدام فرنسية

استعاد اتلتيكو مدريد نغمة الفوز بعد اهداره خمس نقاط في اخر مباراتين، بفوزه على ضيفه فالنسيا 3-صفر الاحد في المرحلة السادسة والعشرين من الدوري الاسباني لكرة القدم.

واستعاد اتلتيكو مدريد المركز الرابع من ريال سوسييداد، وذلك بعد خسارته امام برشلونة المتصدر 1-2 ثم تعادله مع ديبورتيفو لاكورونيا 1-1. ورفع اتلتيكو رصيده الى 49 نقطة بفارق نقطة عن سوسييداد، فيما بقي فالنسيا في المركز الثالث عشر.

– على ملعب “فيسنتي كالديرون” وامام 46 الف متفرج، تألق المهاجم الفرنسي الدولي انطوان غريزمان بتسجيله الهدفين الاول بتسديدة يسارية ارضية في الزاوية اليسرى البعيدة من هجمة مرتدة والثالث عندما ارتمى ولكز كرة ارضية من داخل المنطقة (10 و83)، فيما اضاف مواطنه كيفن غاميرو الثالث بتسديدة قوية من حافة المنطقة ارتدت من الدفاع الى الزاوية اليسرى (48).

ورفع غريزمان رصيده 12 هدفا هذا الموسم و55 هدفا في 100 مباراة مع اتلتيكو في الدوري. وهذا الموسم الرابع على التوالي ينجح غريزمان بتسجيل اكثر من 20 هدفا في جميع المسابقات.

كما سجل غريزمان هدف اتلتيكو الـ350 في الدوري تحت اشراف المدرب الارجنتيني دييغو سيميوني. واصبح سيميوني ثاني مدرب يشرف على اتلتيكو 200 مباراة في الدوري بعد الراحل لويس اراغونيس (407).

وشاهد المباراة من المدرجات مهاجم اتلتيكو مدريد، فرناندو توريس الذي تعرض لاصابة قوية برأسه خلال مباراة ديبورتيفو لاكورونيا الاخيرة. وفقد توريس (32 عاما) الوعي ونقل بسيارة اسعاف الى المستشفى، قبل خمس دقائق من نهاية المباراة بعد اصطدامه برأس لاعب وسط ديبورتيفو اليكس بارغانتينوس، حيث خضع لفحوص دقيقة لكنه خرج صباح الجمعة.

ديبورتيفو يحسم معركة القاع –

وحسم ديبورتيفو لا كورونيا معركة القاع مع مضيفه سبورتينغ خيخون 1-صفر

وسجل بدرو موسكويرا هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 45، بعدما كان زميله التركي ايمري كولاك أهدر ركلة جزاء في الدقيقة 32.

ورفع ديبورتيفو رصيده الى 23 نقطة في المركز السابع عشر (له مباراة مؤجلة)، مبتعدا بفارق ست نقاط عن سبورتينغ خيخون التاسع عشر قبل الاخير.

وتهبط الفرق الثلاثة الاخيرة في نهاية البطولة الى الدرجة الثانية.

وكان ديبورتيفو انتزع تعادلا هاما مع اتلتيكو مدريد 1-1 في المرحلة السابقة التي سقط فيها سبورتينغ خيخون امام برشلونة حامل اللقب 1-6.

– وكانت المرحلة افتتحت الجمعة بفوز ريال سوسييداد على مضيفه ريال بيتيس 3-2، واستكملت السبت بفوز ريال مدريد على ايبار 4-1 وبرشلونة على سلتا فيغو 5-صفر وفياريال على اسبانيول 2-صفر وليغانيس على غرناطة 1-صفر.

– ترتيب فرق الصدارة:

1- برشلونة 60 نقطة من 26 مباراة

2- ريال مدريد 59 من 25

3- اشبيلية 55 من 25

4- اتلتيكو مدريد 49 من 26

5- ريال سوسييداد 48 من 26